Чому виникають прищі у дорослих жінок

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Прищі у дорослих жінок
Прищі у дорослих жінок / unsplash.com

Акне буває не тільки у підлітків. Для багатьох жінок старших 25 років акне стає справжньою проблемою, яка надає сильний вплив на психоемоційний стан і значно знижує якість життя.

За різними даними, тою чи іншою мірою акне є у половини дорослих жінок, розповіла дерматолог Анна Трушина.  

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Що впливає на появу прищів у дорослих ?

Акне можуть початися в підлітковому віці та тривати в дорослому житті, можуть вперше виникнути вже в дорослому віці, а іноді – бути в підлітковому віці, а потім пройти, але виникнути знову через роки.

Часто висипання у дорослих жінок локалізуються в нижній третині лиця (підборіддя, нижня щелепа, шия), але можуть бути на будь-якій іншій ділянці обличчя.

Не секрет, що акне залежать від гормонального фону. Приблизно 60-70% жінок помічають погіршення стану шкіри перед початком менструації, це пов'язано з коливаннями рівня андрогенів і зміною співвідношення кількості тестостерону до естрогена.

Погіршення стану шкіри відбувається перед менструацією
Погіршення стану шкіри відбувається перед менструацією

Акне в поєднанні з порушеннями менструального циклу, гірсутизм (підвищена волосатість), випаданням волосся (алопеція), безпліддям та іншими симптомами можуть бути ознакою гіперандрогенії й вимагати додаткового обстеження.

Але все ж, у більшості жінок акне не є ознакою дисбалансу гормонів, а лише свідчать про чутливість рецепторів сальних залоз до коливань рівнів гормонів і їх співвідношення.

Підвищений вміст інсуліну в крові, інсулінорезистентність при ожирінні, ендокринних патологіях призводить до зміни концентрації інсуліноподібного чинника зростання (IGF1), рецептори до якого також присутні на сальних залозах, а значить, вони можуть реагувати на його коливання. IGF1 також безпосередньо впливає на кератиноцити (клітини шкіри), вони активніше "розмножуються", що, знову ж таки, може збільшити кількість мікрокамедонів.

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Теги: Здорове життя Новини Здоров'я Здоров'я Жіноче здоров’я
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