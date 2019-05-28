Чому виникають судоми в ногах

Судоми ніг – це різке, раптове скорочення або розтягнення м’язів.. Майже кожна людина відчувала судоми м’язів, що супроводжувалося різким болем. Судоми ніг виникають через різноманітні причини – зневодження, ожиріння, неправильне харчування, тощо.

Зазвичай судоми тривають від декількох секунд до декількох хвилин. Причин, чому зводить м’язи ніг, може бути кілька, зазначає нутриціолог Світлана Нікитчук.

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1. Зневоднення

До м’язового спазму призводить зневоднення організму, яке виникає через тривалого прийому сечогінних препаратів, деяких напоїв (наприклад, надмірного вживання кави, чорного чаю), порушення питного режиму, проблем зі шлунково-кишковим трактом і нирками.

2. Захворювання серця та судин

При патологіях серцево-судинної системи, варикозі, хронічної венозної недостатності, остеохондрозі можуть виникати судоми ніг. Вони провокують застій рідини в судинах ніг, а також неповноцінного харчування тканин речовинами і киснем.



Хвороби серця та судин

3. Дефіцит вітамінів

Больові відчуття у ногах можуть виникати через недостатню кількість в організмі вітамінів групи B, а також магнію і кальцію. Особливо часто дефіцит цих речовин спостерігається у жінок під час вагітності.

4. Порушення в роботі щитоподібної залози й збій в гормональній системі

Велика кількість естрогену в організмі може призвести до судом, труднощів із зачаттям дитини. Це також може вплинути на регулярність місячного циклу та уповільнення обміну речовин, що призводить до зайвої ваги та ожиріння.

5. Неправильне харчування

Судоми виникають в основному через дефіцит кальцію, магнію, калію і натрію. Включіть в раціон продукти багаті цими мінералами.

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6. Недостатньо розігріваєте м'язи

Перед тренуванням добре розігрівайте і розтягуйте м'язи. Після мінімум 10-хвилинного розігріву м'язів зробіть розтяжку.



Дефіцит вітамінів

7. Носіння незручного взуття

Судоми може викликати тісне взуття або взуття на високих підборах.

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8. Стрес

Стрес — причина судом через нервового напруження. Необхідний курс заспокійливих препаратів.

9. Нікотинова і алкогольна залежність

Призводять до виснаження м'язових тканин і всіх органів тіла.

10. Плоскостопість

Неправильна хода створює додатковий тиск на ноги, що призводить до постійних спазмів литкових і тазостегнових м'язів.

11. Ожиріння

При ожирінні йде підвищене навантаження на серцево-судинну систему, нижні кінцівки, порушення обміну речовин, нестача вітамінів і мінералів.

12. Різкі перепади температур

Часто ноги зводять судоми, якщо людина занурилася в холодну воду, настав на лід або сніг голою ступнею.

Як зняти біль та оніміння через спазми

Якщо звело ступню, потягніть пальці ніг рукою на себе або наступите на підлогу шкарпеток і сильно натисніть.

Часто судоми приходять уві сні, що змушує людину прокинутися. Повільно прийміть положення сидячи, притулите долоні до хворого місця і почніть його активно масажувати, поки оніміння не пройде. Потім закиньте ноги вище, щоб знизити кров'яний тиск.

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Якщо звело ногу на роботі або в громадському місці, сильно стисніть пальцями м'яз і не відпускайте, поки біль не відступить.

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