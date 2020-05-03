COVID-19 на Житомирщині: захворів перший заступник голови обласної ради

Половина тестів на коронавірус у Житомирській області за 2 травня показали позитивний результат, хворих у регіоні вже більше за 400. На COVID-19 захворів і один із керівників обласної ради та депутат від партії Ляшка Сергій Крамаренко.

Коронавірус на Житомирщині: останні новини

У Житомирській області 2 травня лабораторний центр перевірив на наявність коронавірусу 62 проби, 30 з яких виявилися позитивними. Про це розповів у фейсбуці голова Житомирської ОДА Віталій Буненко.

Нагадаємо 30 квітня на Житомирщині від коронавірусу помер 18-річний хлопець

Тепер загальна кількість інфікованих в регіоні становить 423 людини. Найбільше – в обласному центрі Житомирі (148 людей), в Коростені (85) та Бердичеві (79).

​До слова Раніше у Житомирі COVID-19 підтвердили у понад 10 людей, які не мали жодних симптомів хвороби

Коронавірус виявили у заступника голови обласної ради

Цього ж дня, 2 травня, перший заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко повідомив у фейсбуці, що захворів на COVID-19. Депутат каже, що перебуває на самоізоляції та не відчуває симптомів хвороби.

Для мене це стало несподіванкою, але я розумію, що контактую з великою кількістю людей з усієї Житомирщини та України, тому і вберегтись було майже нереально,

– повідомив Крамаренко.

Він додав, що у всіх, з ким він контактував, невдовзі візьмуть аналіз на наявність коронавірус. Усі контактні особи начебто вже знають про ситуацію Крамаренка та також пішли на самоізоляцію. Чи є серед них керівництво області – наразі не відомо.

Додамо, що у місцевому виданні "Житомир.info" пишуть, що 29 квітня Крамаренко відвідував нараду з представниками керівництва ОДА, депутатів ОТГ та керівника Державної служби геології.

Сергій Крамаренко – депутат Житомирської облради від "Радикальної партії" Олега Ляшка. З 26 вересня 2016 року є першим заступником голови обласної ради.

Коронавірус у Житомирській області: станом на 2 травня зафіксували 423 випадки інфікування. А перший випадок COVID-19 регіоні, нагадаємо, виявили 12 березня 2020 року – це була 71-річна мешканка Радомишля, яка 1 березня повернулась із Польщі.



Карантин потрібен: чому краще перебувати вдома / Інфографіка 24 каналу

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