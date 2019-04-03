Дієти чи спорт: назвали найефективніший спосіб схуднути

Літо не за горами, тому вже час задуматися про відпочинок на морі. Щоб схуднути одні експерти радять дотримуватися правильно харчування, інші ж закликають займатися спортом.

Вчені Колорадського університету порівняли ефективність дієт і вправ при боротьбі із зайвою вагою і назвали найбільш ефективний спосіб схуднути, пише Science Daily.

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Фахівці підрахували кількість споживаних калорій у людей, які змогли скинути вагу і підтримувати його на одному рівні.

Вони також провели аналіз даних у людей з нормальною вагою і надмірною. Для цього вони використовували метод подвійної мітки води. Він полягає в збагаченні води організму важким воднем і важким киснем. Такий спосіб є більш надійним, ніж використання опитувальників і щоденників харчування.

Експерти дійшли до висновку, що ефективно знижують та підтримують вагу активні навантаження. Натомість дієти не давали такого ефекту.

При активних вправах людина буде майже вживати стільки ж калорій, скільки при ожирінні. Проте вони будуть швидше витрачатися. Завдяки цьому вдається уникнути повернення зайвої ваги.

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