Для чого нам сновидіння: неочікувана відповідь вчених

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Для чого нам сновидіння: неочікувана відповідь вчених

На думку вчених, під час сну мозок сортує спогади та стирає з пам'яті непотрібну інформацію.

Біологи з Японії та США вивчили роботу нейронів, активних під час фази швидкого сну, коли нас відвідують сновидіння.

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Судячи з усього, це активний процес, пов'язаний з прунінгом – скороченням числа синапсів (контактів між нейронами), яке відбувається насамперед у гіпокампі. Авторам дослідження вперше вдалося продемонструвати цей механізм.

Біологи вивчили гормони гіпоталамуса, що регулює цикли сну і неспання, і звернули увагу на клітини, що виробляють меланін, який концентрує гормон.

Під час сну стираються зайві спогади
Під час сну стираються зайві спогади

Більш ніж половина (53%) цих клітин активні під час фази швидкого сну, а в період неспання активність демонструють лише третина (35%). Близько 12% клітин залишалися активні в будь-який час.

Вчені вибірково включали й придушували активність подібних нейронів у мишей. Гризунів знайомили з новими предметами, після чого впливали на певні нейрони. Як і припускали дослідники, активація клітин погіршувала здатність тварин запам'ятовувати новий досвід. Цей ефект спостерігався тільки під час фази швидкого сну.

Висновок: під час сну у людей активізуються клітини, які допомагають мозку стерти непотрібну інформацію. Якщо вони активні, то мозок й набагато гірше запам'ятовує.  

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Сон Мозок
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