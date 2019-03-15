До яких проблем призводить дефіцит вітаміну B12

Вітамін В12 бере участь у виробленні еритроцитів, підтримує здоров'я нервової системи. А от дефіцит цього вітаміну може привести до аномального збільшення еритроцитів, що порушує їх здатність доставляти кисень організму. А це може призвести до анемії.

Один з найпоширеніших симптомів недостатньої кількості вітаміну є виразки в роті, пише PLOS Genetic.

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Вчені провели досліди над черв’яками. Експеримент показав, що їжа з високим вмістом вітаміну В12 різко підвищувала стійкість черв'яків до стресових факторів і патогенів.

Дефіцит вітаміну B12 – симптоми • швидка стомлюваність,

• порушення обміну речовин,

• захворювання печінки,

• запори, нудота,

• депресія,

• запаморочення,

• галюцинації,

• головний біль,

• виразка,

• імунодефіцит,

• амнезія.

А от дефіцит вітаміну В12 навпаки послаблював імунітет і призводив до накопичення токсичних продуктів розпаду деяких амінокислот.



Більшість випадків дефіциту вітаміну B12 можна легко і ефективно вилікувати​

Саме цей вітамін майже в 1,5 раза продовжив черв'якам життя після потрапляння в організм смертельних доз палички синьогнійної. Він також врятував життя 30% черв'яків після зараження фекальною паличкою.

Більшість випадків дефіциту вітаміну B12 можна легко і ефективно вилікувати, не допускаючи будь-яких ускладнень. Однак іноді вони можуть розвинутися, особливо якщо організм відчував брак В12 протягом тривалого часу.

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