До яких проблем призводить дефіцит вітаміну B12

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Дефіцит вітаміну B12: наслідки
Дефіцит вітаміну B12: наслідки / swansonvitamins.com

Вітамін В12 бере участь у виробленні еритроцитів, підтримує здоров'я нервової системи. А от дефіцит цього вітаміну може привести до аномального збільшення еритроцитів, що порушує їх здатність доставляти кисень організму. А це може призвести до анемії.

Один з найпоширеніших симптомів недостатньої кількості вітаміну є виразки в роті, пише PLOS Genetic.

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Вчені провели досліди над черв’яками. Експеримент показав, що їжа з високим вмістом вітаміну В12 різко підвищувала стійкість черв'яків до стресових факторів і патогенів.

 
Дефіцит вітаміну B12 – симптоми
• швидка стомлюваність,
• порушення обміну речовин,
• захворювання печінки,
• запори, нудота,
• депресія,
• запаморочення,
• галюцинації,
• головний біль,
• виразка,
• імунодефіцит,
• амнезія.

А от дефіцит вітаміну В12 навпаки послаблював імунітет і призводив до накопичення токсичних продуктів розпаду деяких амінокислот.

Більшість випадків дефіциту вітаміну B12 можна легко і ефективно вилікувати
Більшість випадків дефіциту вітаміну B12 можна легко і ефективно вилікувати​

Саме цей вітамін майже в 1,5 раза продовжив черв'якам життя після потрапляння в організм смертельних доз палички синьогнійної. Він також врятував життя 30% черв'яків після зараження фекальною паличкою.

Більшість випадків дефіциту вітаміну B12 можна легко і ефективно вилікувати, не допускаючи будь-яких ускладнень. Однак іноді вони можуть розвинутися, особливо якщо організм відчував брак В12 протягом тривалого часу.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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