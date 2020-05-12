Друга хвиля коронавірусу: в Україні розпочнеться масова вакцинація проти грипу

До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Початок очікується у липні 2020 року.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

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Наразі в Україні триває боротьба з першою хвилею коронавірусної інфекції. Для другої – МОЗ планує виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань (COVID-19 і грипоподібні захворювання), які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній.

Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени, нам треба готуватись до масової вакцинації проти грипу в цьому році,

– заявив Ляшко.

Він додав, що вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до її складу. Відтак в даний конкретний період часу українці ще не можуть вакцинуватися, бо вакцини немає.

"Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", – наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Грип і коронавірус: як відрізнити

Грип та коронавірусні інфекції схожі у своїх проявах, але в них є й відмінності:

Інфекційний шлях – коронавірус одразу вражає нижні дихальні шляхи, а грип спочатку верхні.

Інкубація – у коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів, у грипу – 1-2 дні.

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