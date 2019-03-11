"Друга шкіра": створили пристрій, який швидко та безболісно лікує рани та опіки

Вчені з Ізраїлю розробили спеціальний пістолет, який здатний заживити рану та замінити бинти, пластирі та інші засоби для перев’язування.

Для цього дослідники використали спрей, який при контакті зі шкірою утворює наноплівку і вберігає рану від інфекцій, пише The Times of Israel.

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Продукт назвали SpinCare. Він створює тимчасовий та прозорий шар шкіри. Розробка не потребує безпосереднього контакту зі шкірою, тож, допомагає запобігти інфекціям.

Завдяки прозорості наноплівки лікарі можуть стежити за раною.

Розробка складається з пристрою у формі пістолета і "спін-комплекту" одноразових ампул, що містять розчин полімеру. Ампули можуть бути як природними, так і синтетичними, вони можуть містити різні додатки: антибактеріальні креми, антибіотики, колаген, кремній, гідрогель і канабіноїди.

Наноплівка імітує тканину шкіри та сприяє відновленню втрачених тканин.

Всього лікування може тривати 30 секунд або хвилину, залежно від розміру території, яку потрібно покрити. Шар накладається лише один раз. Він залишається на місці до появи нової епідермальної тканини, тобто, від одного до трьох тижнів. Коли нова тканина відновиться, "штучна шкіра" відшаровується природно і безболісно.

Пристрій може бути призначий для лікування будь-яких ран, включаючи хірургічні та хронічні ураження.

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