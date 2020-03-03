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Дружину хворого на коронавірус у Чернівцях відправлять на обсервацію

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Дружину хворого на коронавірус відправлять на обсервацію / glavcom.ua

Жінку, яка контактувала з хворим чоловіком, заберуть до лікарні. Про це повідомили правоохоронці під час мітингу, який відбувся біля будинку, де вона проживає.

Відомо, що під'їзд, в якому проживає сімейна пара, будуть дезинфікувати протягом місяця. Про це повідомляє видання "Чернівецький промінь".

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Перед цим мешканці Чернівців зібралися на протести під під'їздом жінки. За словами очевидців, вони кричали і перекривали дорогу. Їм не подобалося те, що жінка чоловіка, в якого виявили коронавірус, перебуває вдома.

На місце події приїхав лікар з обласної клінічної лікарні, який зайшов до квартири, де перебуває дружина хворого. Також, щоб заспокоїти обурених мешканців, на місце події прибула секретарка Виконавчого комітету Антоніна Бабюк.

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Що відомо про українця, у якого виявили коронавірус?

На брифінгу Чернівецької ОДА зазначили, що хворий – чоловік середнього віку. Подружжя повернулося 29 лютого з Італії в Україну. Згодом чоловікові стало погано, його госпіталізували з симптомами застуди та першінням у горлі. Лабораторні дослідження підтвердили наявність у нього інфекції Covid-19.

Про діагноз хворий дізнався у свій день народження.

Коронавірус
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Чернівців Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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