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Евакуація українців з Уханю: у Нових Санжарах блокують дороги, туди пригнали військову техніку

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Поки українців евакуюють з Китаю, у Нових Санжарах вже блокують в'їзди / ілюстративне фото

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Тим часом на в'їзд до міста почали звозити військових на автобусах та бронеавтомобілі.

У соцмережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди.

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Зокрема, власників автомобілів закликають збиратися біля військового санаторію Нацгвардії у Нових Санжарах.

Інформація про те, що туди буцімто мають привезти евакуйованих з Китаю українців, напередодні поширилася у соціальних мережах та ЗМІ. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ досі офіційно не повідомили, куди саме помістять евакуйованих.

Блокування в'їздів до Нових Санжар: дивіться відео

До в'їзду у Нові Санжари пригнали бронеавтомобілі: дивіться відео

Евакуація українців з Уханя: коротко

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого. В Україну він має прибути о 8 ранку 20 лютого. Після цього усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин.

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З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси.

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.

Нові Санжари, блокування, військові
Біля Нових Санжар стоять автобуси з військовими

Масова істерія: в яких містах України організовують блокади проти евакуації з Китаю
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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