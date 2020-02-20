Евакуація українців з Уханю: у Нових Санжарах блокують дороги, туди пригнали військову техніку

У Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Тим часом на в'їзд до міста почали звозити військових на автобусах та бронеавтомобілі.

У соцмережах люди ще з вечора почали закликати збиратися і блокувати виїзди.

До слова: Масова істерія: в яких містах України організовують блокади проти евакуації з Китаю

Зокрема, власників автомобілів закликають збиратися біля військового санаторію Нацгвардії у Нових Санжарах.

Інформація про те, що туди буцімто мають привезти евакуйованих з Китаю українців, напередодні поширилася у соціальних мережах та ЗМІ. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ досі офіційно не повідомили, куди саме помістять евакуйованих.

Блокування в'їздів до Нових Санжар: дивіться відео

До в'їзду у Нові Санжари пригнали бронеавтомобілі: дивіться відео

Евакуація українців з Уханя: коротко

Літак з евакуйованими українцями вилетів з Китаю ввечері 19 лютого. В Україну він має прибути о 8 ранку 20 лютого. Після цього усіх евакуйованих, а також екіпаж літака помістять на двотижневий карантин.

Цікаво: Евакуація українців з Китаю: що наразі відомо

З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду, позаяк на борт не пускали людей, у яких температура тіла вища ніж 37,2 градуси.

Що стосується лікарні, де перебуватимуть евакуйовані – вона буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки: захисні костюми, спалення та знезараження відходів.

Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.



Біля Нових Санжар стоять автобуси з військовими