ГМО-люди вже серед нас: що хорошого і злого у втручанні в геном

Біологи давно не вірять у страшну історію про Франкенштейна і нахабно втручаються в генетичний код людини. А ми їм за це вдячні! До чого може призвести недавній прорив у редагуванні людського генома?

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Молоде подружжя сиділо в кабінеті лікаря і з хвилюванням чекало на результати генетичного аналізу. "Ну ось – є ваші результати", – посміхаючись, сказав лікар. "По-перше, вітаю, – у вас буде хлопчик! А по-друге, як ми з вами й передбачали, у нього є мутація гену дистрофіну, що розташований на хромосомі Х.

Така мутація спричиняє розвиток міодистрофії Дюшена. Міодистрофія Дюшена – генетична патологія, що проявляється в руховій пасивності, призводить до атрофії м’язів і не лікується медикаментозно. Тож я скеровую вас на курс генетичного редагування. І не турбуйтеся: процедура не складна і не болюча, а ефективність редагування дуже висока – 90 % успіху".



Генетичне редагування може покращити життя / unsplash.com

Дарма ви думаєте, що це був фрагмент фантастичного оповідання про далеке майбутнє. Така ситуація може стати реальністю вже завтра. Розвиток науки внаслідок постійного прагнення людства покращити себе і навколишній світ стрімко наближає до нас схожі діалоги.

Подібно до того, як колись втілились у реальність польоти в космос та глибоководні занурення, описані ще Жюлем Верном, стане можливим і лікування цілої низки спадкових, онкологічних і хромосомних генетичних захворювань, які сьогодні є трагедією для батьків і самих хворих.

Майбутнє почалося вже у 2013 році. Саме тоді генні інженери продемонстрували ефективну дію системи CRISPR/Cas. Відкриття CRISPR спричинило науковий бум – ціла лавина досліджень із цією системою засвідчили ефективну дію в клітинах усіх живих організмів. З’явилися миші, мавпи та свині з мутаціями, спеціально викликаними за допомогою саме CRISPR/Cas. А саму систему щедро нагородили метафоричними назвами: молекулярна машина, розумні ножиці, молекулярні ножиці тощо.

Що таке CRISPR/Cas? І де її знайшли?

Хоча формально наша історія починається з 2013-го, вперше CRISPR була описана ще в 1987 році. Її випадково виявили в геномі класичного модельного об’єкта в мікробіології – кишкової палички. Японські вчені помітили, що гени бактерії містять певні паліндромні послідовності. Паліндром – буквенна послідовність, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво), які повторюються і розділені спейсерами (унікальними пустими ділянками). Що це таке і якою є функція знайдених структур – тоді не зрозуміли.

Вчені навіть не підозрювали, що їхнє випадкове відкриття спричинить справжню революцію в молекулярній генетиці та генетичній інженерії. Пізніше такі структури знайшли й в багатьох інших прокаріотів. Прокаріоти – організми, клітини яких не містять ядра. Більшість прокаріотів є бактеріями: у 45% усіх відомих нині бактерій та 85% архей. Археї – одна з груп живих організмів, до якої належать мікроскопічні одноклітинні прокаріоти, що дуже відрізняються низкою фізіолого-біохімічних ознак від справжніх бактерій.

А от у геномах еукаріотів (організми, що характеризуються переважно полігеномними клітинами та морфологічно сформованим ядром) та вірусів систему не знайшли. А вже в 2002 році з’явилася тепер відома назва – CRISPR (англ. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткі паліндромні повтори, що регулярно розташовані групами).