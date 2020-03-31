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Хворим на коронавірус дозволили виходити в аптеки та магазини – якщо потреба нагальна

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Покупки в час карантину / УНН

Українцям, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, дозволили у невідкладних випадках виходити в аптеки та продуктові магазини.

Відповідну постанову опублікували на урядовому порталі.

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Зокрема, уряд вніс зміни, згідно з якими під категорію осіб, які потребують самоізоляції, потрапляють хворі на коронавірус та контактні особи заражених COVID-19. При цьому лікар самостійно визначає термін самоізоляції таких людей.

Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, відвідування громадських місць.

Втім, за потреби, хворим дозволили виходити з дому під час самоізоляції в аптеки, продуктові магазини чи медичні заклади.

Дозволяється відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та установ охорони здоров'я при використанні засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не менше 1,5 метра,
– йдеться в постанові уряду.

Скриншот постанови уряду

Редакція Здоров'я 24 вже звернулась до Міністерства охорони здоров'я за роз'ясненням.

Разом з тим уряд посилив карантинні заходи:

  • Люди, які мали контакт з хворим на COVID-19 або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.
  • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування Карантин в Україні 2020
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