Ідеальне життя в інстаграмі: як припинити порівнювати себе з іншими людьми у соціальних мережах

Чи ловили ви себе на думці, що у соціальних мережах, зокрема в інстаграмі, ви бачите лише знімки з успішними та щасливими людьми з ідеальними тілами та обличчями, які насолоджуються життям в найкращих кутках світу, в одязі від люксових дизайнерів та в машинах найдорожчих марок. Однак, навряд чи віртуальна картинка має зв'язок з реаліями. Відтак це не має впливати на вашу самооцінку.

Нескінченна прокрутка "досконалих" фото у мережі може позбавити у вас впевненості і викликати роздуми про життя, але чи здорово порівнювати себе з тим, що ми бачимо в Instagram? Відповідь лише одна – ні!

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Психолог з Манчестера Емма Кенні сказала, що найбільша проблема порівняння вашого життя з тим, яке ви бачите в інтернеті, полягає у тому, що ви насправді не володієте правдивою інформацією. Про це пише Daily Mail.

Ви можете вірити, що ці люди на знімках мають таке життя, якого у вас немає і ніколи не буде, що вони вміють краще проводити час тощо. Соціальні медіа наповнені ідеалізованими фото та міфічно відфільтрованим життям. Тобто це неможливо побачити реальність того, що знаходиться під глянцевим знімком. Не відчувайте себе зеленооким чудовиськом через ідеальні фото інших людей у соціальних мережах!

Любіть себе

Іноді ви можете змусити себе турбуватися про те, як ви мусите виглядати, або те, чим ви маєте володіти. Психолог рекомендує заспокоїтися і написати список усіх чудових речей у вашому житті. Це може бути навіть зручне ліжко, у яке ви лягаєте спати щовечора.

Якщо ви зосередитися на безлічі особливих моментів, які роблять ваше життя таким, яким воно є, ви почнете відчувати себе більш позитивно.

Знайдіть мотивацію у знімках в мережі

Деякі порівняння можуть бути корисними. До прикладу, ви побачили людину, яка пройшла навчальний курс і отримала просування в кар'єрі. Це може стати мотивацією і для вас.

Є різниця між переглядом фото тих особистостей, які можуть підштовхнути вас на нові успішні звершення, і знімками, до прикладу, десятків дівчат з однаковими обличчями, які змушують відчувати негатив до власного тіла і не більше. Варто вміти фільтрувати інформацію у соціальних мережах.

Припиніть гортати стрічку і почніть жити

Щоразу, коли ви розглядаєте світлини і бажаєте чужого життя, ви втрачаєте дорогоцінні хвилини власного життя. Запитайте себе, чи справді варто приділяти години кожного дня для перегляду того, що "ви не можете собі дозволити".

Щасливі люди насолоджуються тим, що вони мають і отримають максимум задоволення від своїх щоденних досягнень.

Концентруйтеся на власній ідентичності

Кожна людина є унікальною. Зверніть увагу на вміння та риси, які вам пощастило мати, а не порівнювати себе з іншими людьми. Використовуйте свої здібності і ви виявите, що порівняння, якими ви звикли бити себе, не мають жодної влади над вами.

Відпочиньте від інтернету

Інколи корисним для ментального здоров'я є вимкнення себе з кібер-життя. Назвімо це цифровою детоксикацією, яка допоможе проаналізувати вплив інтернету на вас.

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