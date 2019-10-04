Інтимна гігієна покроково: перевірте чи знаєте ви основні правила
Якщо Вам здається, що інтимна гігієна – це не забувати підмиватись – ви помиляєтесь. Недостатньо також придбати спеціальний гель для інтимної гігієни, який побачили в рекламі.
Сімейна лікарка Діна Крилова у коментарі для Здоров'я 24 повідомила 7 основних правил інтимної гігієни. Перевірте чи правильно ви все робите.
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Щоденний ритуал
1. Митися потрібно один-два рази в день. Вода має бути проточною та теплою, можна використовувати мило або гель для інтимної гігієни, з нейтральним ph.
Рух підмивання – спереду назад. Після дефекації – краще знову підмитися. Якщо немає такої можливості – вибирайте м’який туалетний папір.
Гель повинен мати нейтральний ph
2. Білизна повинна бути з натуральних тканин (бавовняна або шовкова).
3. Спати бажано без білизни.
Спати без одягу корисно
4. Щоденні прокладки не є обов’язковим елементом щоденної гігієни.
Лише при рясних виділеннях і якщо без них вам дуже не комфортно – вибирайте не ароматизовані "щоденки".
Також варто звернутися до гінеколога при наявності рясних виділень, ймовірно, у вас є певне гінекологічне захворювання.
5. Щоденки треба змінювати кожні 2-4 години.
Інтимна гігієна в критичні дні
При менструації
6. Тампони й прокладки потрібно міняти не менше 1 разу в 4-5 годин.
Якщо зручно, можна використовувати менструальні чаші.
До і після сексу
7. Підмийтеся просто проточною водою або з засобом для інтимної гігієни з нейтральним ph.
Не рекомендовано:
- Носити синтетичну білизну.
- Довго ходити у вузьких штанах або колготках, що тиснуть.
- Тривале носіння тампону та прокладок.
- Часто використовувати гелі та серветки для інтимної гігієни.
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