Інтимна гігієна покроково: перевірте чи знаєте ви основні правила

Якщо Вам здається, що інтимна гігієна – це не забувати підмиватись – ви помиляєтесь. Недостатньо також придбати спеціальний гель для інтимної гігієни, який побачили в рекламі.

Сімейна лікарка Діна Крилова у коментарі для Здоров'я 24 повідомила 7 основних правил інтимної гігієни. Перевірте чи правильно ви все робите.

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Щоденний ритуал

1. Митися потрібно один-два рази в день. Вода має бути проточною та теплою, можна використовувати мило або гель для інтимної гігієни, з нейтральним ph.

Рух підмивання – спереду назад. Після дефекації – краще знову підмитися. Якщо немає такої можливості – вибирайте м’який туалетний папір.



Гель повинен мати нейтральний ph

2. Білизна повинна бути з натуральних тканин (бавовняна або шовкова).

3. Спати бажано без білизни.



Спати без одягу корисно

4. Щоденні прокладки не є обов’язковим елементом щоденної гігієни.

Лише при рясних виділеннях і якщо без них вам дуже не комфортно – вибирайте не ароматизовані "щоденки".

Також варто звернутися до гінеколога при наявності рясних виділень, ймовірно, у вас є певне гінекологічне захворювання.

5. Щоденки треба змінювати кожні 2-4 години.



Інтимна гігієна в критичні дні

При менструації

6. Тампони й прокладки потрібно міняти не менше 1 разу в 4-5 годин.

Якщо зручно, можна використовувати менструальні чаші.

До і після сексу

7. Підмийтеся просто проточною водою або з засобом для інтимної гігієни з нейтральним ph.

Не рекомендовано:

Носити синтетичну білизну.

Довго ходити у вузьких штанах або колготках, що тиснуть.

Тривале носіння тампону та прокладок.

Часто використовувати гелі та серветки для інтимної гігієни.