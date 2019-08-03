Чи можуть кавові клізми вилікувати рак

Ні. Залежно від стану здоров'я людини і частоти процедур їх користь варіюється від нульової до негативної. Іншими словами, кавові клізми можуть нашкодити, і точно нічого не лікують.

Ефект від будь-яких клізм: кавові, з содою, ромашкою або корою дуба – очищення товстої кишки. Всі інші властивості, які приписуються таким клізм, не мають під собою ніякого наукового обґрунтування, розповіла хірург-проктолог Мар'яна Абріцова.

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Як діють клізми?

Звичайно інколи люди відчувають легкість і полегшення після будь-яких клізм. А якщо ще показати, скільки "токсинів", "шлаків" і "калових завалів" виходить з нашого кишечника після кавових клізм, пацієнт здивується. Ми так влаштовані й любимо вірити в диво і казку.

Насправді все, що виходить з клізмами – наші звичайні калові маси, колір і консистенція яких залежить від особливостей харчування, супутніх захворювань, прийому лікарських препаратів і БАДів.

Який ефект кавової клізми?

Якщо ми говоримо про кавові клізми, то через кофеїн, який частково всмоктується при ректальному введенні в дистальних відділах товстої кишки, може досягатися стимулюючий і тонізуючий ефекти, оскільки поліпшується кровопостачання головного мозку, посилюється серцевий ритм, прискорює пульс, стимулює дихальну і серцеву діяльність.



Люди вірять в дієвість кавової клізми

В результаті ми забуваємо про стрес, млявість, апатію і сонливість, але не тому, що з нашого кишечника і печінки виводяться токсини.

Кавові клізми – звідки це пішло і яка шкода?

Кавові клізми намагалися використовувати в медичних цілях ще з середини XX століття. Зокрема, в роки Другої світової війни вливаннями в пряму кишку підігрітою до 40 °С сумішшю кави й бренді, намагалися лікувати шок і отруєння у солдатів британської армії.

Ніякого наукового обґрунтування такого методу не існує. Уже в повоєнні роки лікар німецького походження на ім'я Макс Герсон припустив, що кавові клізми позитивно позначаються на стані травної системи. Надалі він включив їх у свій авторський метод лікування мігрені, туберкульозу і раку.

Завдяки книзі "Лікування раку. Результати 50 випадків" терапія по Герсону набула популярності по всьому світу, а в США в 1977 році навіть був заснований Інститут Герсона, де пацієнтів садили на сувору веганську дієту і призначали клізми з кавою, касторовою олією, перекисом водню й озоном. Більшість з них згодом загинули від інфекцій або прогресуючого раку.

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