Що таке кінезіотейпи: для чого використовують та наскільки вони ефективні

Кінезіотейпування – метод альтернативної медицини. Майже всі ефекти цієї процедури, включаючи знеболювання, пояснюються ефектом плацебо.

Це модне слово, яке зараз знає практично кожна людина в мегаполісі. Все просто – це наклеювання еластичною стрічки на основі акрилового клею на шкірні покриви в різні місця.

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Прихильники кінезіотейпування вважають, що воно полегшує біль, зменшує набряк, знижує травматизм, допомагає відновитися після травми і покращує результативність спортсменів.

Як діють тейпи?

Знеболювання

Доказів, що збирання шкіри в складки допомагає полегшити біль, вчені знайти не можуть. Люди, на яких спеціально наклеїли ненатягнутий тейп, щоб він не утворив шкірних складок, відчували себе так само, як пацієнти, на яких тейп накладали за всіма правилами.



Тейпування не має доказової ефективності

Інші дослідження підтвердили, що при болю в шиї, колінах і попереку, при лімфостазові, синдромі обмеження плечового суглоба і при спазмах в м'язах кінезіотейпи больові відчуття не полегшують. Судячи з усього, це пояснюється ефектом плацебо.

Зменшення набряку

При розтягуванні щиколотки тейп знімав набряк не краще за звичайний пластир, який наклеїли у випадкове місце. Насправді ні те, ні інше на набряк ніяк не вплинуло.

Захищають від травм

Немає доказів, що наклеювання тейпів допомагає запобігти або вилікувати спортивні та будь-які інші травми.

Навіть самі виробники стрічки були змушені визнати, що кінезіотейпи не підходять для знеболювання і для лікування травм. У 2019 компанія "KT Tape" визнала звинувачення в необґрунтованій рекламі.



Компанія, яка виробляє тейпи підтвердила неефективність свого продукту

Щоб врегулювати претензії, компанії доведеться заплатити 1,75 мільйона доларів, прибрати з етикетки словосполучення "позбавляє від болю", "запобігає травмам" і "забезпечує 24-годинне знеболювання при кожному застосуванні", а також додати попередження "немає доказів ефективності при травмах".

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