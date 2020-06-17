У Києві посилили контроль карантину: що змінилось
Влада Києва вирішила посилити контроль за дотриманням карантину і правил безпеки. У столиці вже працюють спеціальні мобільні групи, які контролюють виконання вимог.
В кожному районі столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог, розповів мер Києва Віталій кличко під час брифінгу.
До теми COVID-19 у Києві: виявили 41 новий випадок зараження
Групи контрою перевіряють дотримання карантинних та протиепідемічних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування, а також побутових та інших послуг.
Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони,
– заявив Кличко.
За значні порушення заклад можуть закрити
Якщо група контролю зафіксує нехтування карантинними вимогами, то складатиме протокол про адміністративне правопорушення. Якщо ж порушення будуть значними, то заклад можуть закрити "до повного усунення".
Кличко також зазначив, що впродовж останнього місяця було перевірено понад 2 тисячі об’єктів, на 325 з яких склали протоколи про порушення.
Зокрема, було помічено діяльність ресторанів і нічних клубів, які не мали права працювати, а також недотримання маскового режиму та соціальної дистанції громадянами.