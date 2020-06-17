Влада Києва вирішила посилити контроль за дотриманням карантину і правил безпеки. У столиці вже працюють спеціальні мобільні групи, які контролюють виконання вимог.

В кожному районі столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог, розповів мер Києва Віталій кличко під час брифінгу.

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Групи контрою перевіряють дотримання карантинних та протиепідемічних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування, а також побутових та інших послуг.

Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони,

– заявив Кличко.

За значні порушення заклад можуть закрити

Якщо група контролю зафіксує нехтування карантинними вимогами, то складатиме протокол про адміністративне правопорушення. Якщо ж порушення будуть значними, то заклад можуть закрити "до повного усунення".

Штраф за порушення карантинних вимог для громадян складає від 17 до 51 тисячі гривень. Натомість для закладів цей штраф становить 34 до 340 тисяч.

Кличко також зазначив, що впродовж останнього місяця було перевірено понад 2 тисячі об’єктів, на 325 з яких склали протоколи про порушення.

Зокрема, було помічено діяльність ресторанів і нічних клубів, які не мали права працювати, а також недотримання маскового режиму та соціальної дистанції громадянами.