Кличка неправильно вакцинували

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Мер Києва Віталій Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця
Мер Києва Віталій Кличко зробив ревакцинацію проти дифтерії та правця / КМДА

Меру Києва Віталій Кличко зробили щеплення проти дифтерії та правця. Щоправда, саму процедуру ревакцинації медики зробили неправильно.

Віталій Кличко заявив, що підтримує обов'язкову вакцинацію за Національним календарем профілактичних щеплень учнів шкіл та вихованців дитсадків.

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Згідно з ним дорослим кожні 10 років потрібно проводити ревакцинацію проти дифтерії та правця. Це – єдиний спосіб захиститися від хвороб.

Діти повинні отримати у різному віці вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

Сімейна лікарка Марина Сікорська стверджує, що дорослим вакцину варто колоти в дельтоподібний м'яз, а на фото кут обраний для підшкірного введення, пише УП. Життя.

Кличка неправильно вакцинували
Кличка неправильно вакцинували

Існують правила введення вакцини. За словами лікаря, щеплення повинна вводитися в дельтоподібний м'яз, під кутом 90 градусів.

Правильне місце введення вакцини
Правильне місце введення вакцини

Неправильне введення щеплення може призвести до болю, набряку у місці ін'єкції. Попри це, це не вплине на формування імунітету проти хвороб.

 
Віталій Кличко
“Відмова батьків від вакцинації дітей ставить під загрозу здоров'я і життя інших громадян. Тож хочу наголосити: я підтримую нововведення щодо обов'язкової вакцинації у школах та садочках. Бо здоров'я наших дітей – пріоритет”.

Календар профілактичних щеплень
Календар профілактичних щеплень

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Віталій Кличко Новини Києва Вакцинація Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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