Коли людина вперше наважується спробувати наркотики: статистика

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MDMA
MDMA / ravejungle.com

Влітку люди найчастіше наважуються вперше спробувати наркотики. Однією з причин науковці називають те, що у цей період у молоді з'являється більше вільного часу.

Так, на літні місяці припадає понад третина випадків початку вживання LSD, близько 30% – MDMA та марихуани, 28% – кокаїну. Такими є результати дослідження Медичної школи Нью-Йоркського університету, передає CNN з посиланням на Журнал загальної внутрішньої медицини.

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Негативний вплив LSD – інфографіка // 24 канал

"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", — зазначив провідний автор дослідження доктор Джозеф Паламар.

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Йдеться про те, що вживання наркотиків особливо поширене явище на музичних фестивалях. До прикладу, у Європі пункти невідкладної допомоги переповнені людьми із передозуванням наркотиками саме влітку.

Якщо ви під екстазі, п'яні і танцюєте в спекотну погоду, це небезпечно. Екстазі — останнє, що слід прийняти зненацька,
– підкреслив дослідник. 

За даними National Survey on Drug Use and Health, у 2017 році у США:

  • близько 3 мільйонів людей почали вживати марихуану;
  • близько мільйона — кокаїн;
  • понад 700 тисяч людей — LSD;
  • 700 тисяч — екстазі.


Вплив марихуани – інфографіка // 24 канал

Паламар зазначає, аби зменшити показник вживання наркотиків та мінімізувати негативні наслідки, треба знати, коли є найбільший ризик. Саме тому провели таке дослідження. Вживання профілактичних заходів та активну роботу з інформування про влив наркотиків на організм, за його словами, треба проводити серед підлітків і молодих людей ближче до кінця навчального року. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Наркотики
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