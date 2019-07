Коли людина вперше наважується спробувати наркотики: статистика

Так, на літні місяці припадає понад третина випадків початку вживання LSD, близько 30% – MDMA та марихуани, 28% – кокаїну. Такими є результати дослідження Медичної школи Нью-Йоркського університету, передає CNN з посиланням на Журнал загальної внутрішньої медицини.

Читайте також: Де в Європі найбільше вмирають від наркотиків



Негативний вплив LSD – інфографіка // 24 канал

"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", — зазначив провідний автор дослідження доктор Джозеф Паламар.

Читайте також: За межею реальності: що відчуває людина під дією марихуани

Йдеться про те, що вживання наркотиків особливо поширене явище на музичних фестивалях. До прикладу, у Європі пункти невідкладної допомоги переповнені людьми із передозуванням наркотиками саме влітку.

Якщо ви під екстазі, п'яні і танцюєте в спекотну погоду, це небезпечно. Екстазі — останнє, що слід прийняти зненацька,

– підкреслив дослідник.

За даними National Survey on Drug Use and Health, у 2017 році у США:

близько 3 мільйонів людей почали вживати марихуану;

близько мільйона — кокаїн;

понад 700 тисяч людей — LSD;

700 тисяч — екстазі.



Вплив марихуани – інфографіка // 24 канал

Паламар зазначає, аби зменшити показник вживання наркотиків та мінімізувати негативні наслідки, треба знати, коли є найбільший ризик. Саме тому провели таке дослідження. Вживання профілактичних заходів та активну роботу з інформування про влив наркотиків на організм, за його словами, треба проводити серед підлітків і молодих людей ближче до кінця навчального року.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.