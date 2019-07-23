Коли людина вперше наважується спробувати наркотики: статистика

Влітку люди найчастіше наважуються вперше спробувати наркотики. Однією з причин науковці називають те, що у цей період у молоді з'являється більше вільного часу.

Так, на літні місяці припадає понад третина випадків початку вживання LSD, близько 30% – MDMA та марихуани, 28% – кокаїну. Такими є результати дослідження Медичної школи Нью-Йоркського університету, передає CNN з посиланням на Журнал загальної внутрішньої медицини.

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Негативний вплив LSD – інфографіка // 24 канал

"Люди не працюють як божевільні. Якщо ви полюбляєте прогулянки через більш теплу погоду, ви більше спілкуватиметеся з людьми. У ці дні фестивальна сцена особливо різноманітна", — зазначив провідний автор дослідження доктор Джозеф Паламар.

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Йдеться про те, що вживання наркотиків особливо поширене явище на музичних фестивалях. До прикладу, у Європі пункти невідкладної допомоги переповнені людьми із передозуванням наркотиками саме влітку.