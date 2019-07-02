Коли незграбність переростає у хворобу

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Чому виникає порушення координації
Чому виникає порушення координації / pixabay.com

Багато з нас вважають себе незграбними, і це негативно позначається на самооцінці.

Але, швидше за все, з вашої координацією все в порядку. Але важкі випадки потрібно перевірити в кабінеті лікаря, пише SELF.

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Чому деякі люди мають кращу координацію?

Вчені кажуть, що здатність спритно виконувати рухи різного масштабу (це і є приблизне визначення навичок координації) залежить від двох чинників: генетики та досвіду.

І часто перше впливає на друге. Так, діти, які від народження були дещо незграбними, в шкільні роки часто уникають фізкультури й танців, і за підсумком не поліпшують свою координацію. І навпаки – ті, хто з дитинства робив успіхи в спорті, в подальшому житті з задоволенням розвивають хобі, що вимагають високої точності рухів.

Незграбність може бути симптомом серйозних захворювань
Незграбність може бути симптомом серйозних захворювань

Як розпізнати проблеми з координацією?

Разом з тим, в деяких випадках незграбність, яка виражена у всіх членів сім'ї, може бути ознакою генетичного захворювання нервової системи, і з часом тільки прогресувати. В арсеналі неврологів є спеціальні тести, що дозволяють виявити подібні порушення.

Ще один вагомий привід звернутися до лікаря – раптове приступоподібне або наростальне погіршення координації. Особливо, якщо воно супроводжується погіршенням мови, двоїнням в очах, слабкістю, онімінням, зміною ходи. Крім того, варто насторожитися, якщо ви почали часто спотикатися або падати, хоча раніше такого не спостерігалося.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Мозок
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