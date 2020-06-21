Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила 36,5 тисяч, а кількість летальних випадків перевищила тисячу. Іспанія не пускатиме українців на відпочинок. В Україні відзначають день медика – до привітань долучились Володимир Зеленський та Максим Степанов. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 червня.

Новини про коронавірус в Україні 21 червня

Статистика поширення коронавірусу

Від учора в Україні виявили 735 нових випадків зараження коронавірусом, внаслідок чого загальна статистика випадків COVID-19 в країні зросла до 36 560.

Детальніше В Україні виявили 36 560 випадків коронавірусу COVID-19

За минулу добу померли ще 8 пацієнтів з COVID-19, внаслідок чого загальна статистика смертності від коронавірусу вперше перевищила тисячу. Від початку пандемії на території країни померли 1 002 людини.

Але є і хороші новини, адже від загальної кількості хворих одужали 16 509 пацієнтів.

Найбільше нових хворих виявили на:

На Львівщині – 3 780 (+101);

На Рівненщині – 2 872 (+96);

На Закарпатті – 2 149 (+80);

У Києві – 4 325 (+73);

На Буковині – 4 324 (+56).

Від учора було здійснено 12 932 тести на коронавірус. З них 9 441 дослідження методом ПЛР, а 3 491 дослідження методом ІФА.

В Україні коронавірус виявили у 5 998 медиків – це 16,4% від загальної кількості хворих. 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Але є і хороші новини, адже 3 639 медпрацівникам вдалося одужати.

– це 16,4% від загальної кількості хворих. 43 з них померли від ускладнень, спричинених хворобою. Але є і хороші новини, адже 3 639 медпрацівникам вдалося одужати. У Збройних силах України на COVID-19 нині хворіють 140 військових. На жаль, п'ятеро хворих померли. Загалом на ізоляції перебувають 420 людей. Натомість 263 військовим вдалося подолати хворобу.

COVID-19 в областях України станом на 21 червня:

Вінницька область – 1647 (1001 одужали);

Волинська область – 1782 (548 одужали);

Дніпропетровська область – 1042 (776 одужали);

Донецька область – 362 (145 одужали);

Житомирська область – 1257 (633 одужали);

Закарпатська область – 2149 (842 одужали);

Запорізька область – 554 (391 одужали);

Івано-Франківська область – 2015 (1071 одужав);

Київ – 4325 (1391 одужали);

Київська область – 2208 (1065 одужали);

Кіровоградська область – 620 (508 одужали);

Луганська область – 72 (53 одужали);

Львівська область – 3780 (668 одужали);

Миколаївська область – 358 (265 одужали);

Одеська область – 1266 (551 одужали);

Полтавська область – 291 (262 одужали);

Рівненська область – 2872 (1505 одужали);

Сумська область – 257 (182 одужали);

Тернопільська область – 1688 (1063 одужали);

Харківська область – 1805 (854 одужали);

Херсонська область – 186 (175 одужали);

Хмельницька область – 622 (492 одужали);

Черкаська область – 603 (393 одужали);

Чернівецька область – 4324 (1563 одужали);

Чернігівська область – 475 (112 одужали).

Київ та 9 областей не готові до послаблення карантину

У деяких регіонах послаблення карантину неможливе через порушену норму показника інцидентності. До наступного етапу послаблення карантину не готові перейти такі регіони:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Головні новини про коронавірус в Україні

Степанов привітав медиків з професійним святом

Очільник міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов привітав медиків з Днем медичного працівника. Під час свого відеозвернення він наголосив, що нині медпрацівники опинилися в надзвичайно складних умовах та нагадав, що з вересня 2020 року буде зарплату підвищать медичним працівникам усіх ланок.

Зеленський відзначив держнагородами 122 медиків

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення держнагородами 122 медиків. Він також згадав 43 медпрацівників, які віддали свої життя в боротьбі з COVID-19 – їхні родини повинні отримати відповідні компенсації. Також президент повідомив, що окрім 6,5 мільярда гривень для будівництва приймалень, уряд збільшує витрати на медицину майже на 8 мільярдів гривень.

В Одесі посилили карантин

За минулу добу в Одесі виявили 36 випадків зараження коронавірусом. Для запобігання поширення хвороби в області вирішили посилити карантин. Зокрема, мешканцям та гостям міста заборонено перебувати на вулицях без документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.



Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі за 21 червня

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 809 872 людей захворіли на коронавірус. На жаль, через хворобу померли 464 752 пацієнти. Натомість 4 380 286 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 555 119 (617 460 одужали);

Бразилія – 1 032 913 (576 779 одужали);

Росія – 583 879 (339 142 одужали);

Індія – 410 451 (227 718 одужали;

Велика Британія – 304 580 (1 319 одужали).

Іспанія не відкриє кордони для Українців

21 червня в Іспанії завершилась дія надзвичайного стану й наступного дня країна відкриває кордони для мандрівників. Потрапити в Іспанію можуть туристи з усіх країн Шенгенської зони, крім Португалії. Українці теж поки що не зможуть перетнути іспанський кордон щонайменше до липня.

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