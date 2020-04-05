Коронавірус в Італії 5 квітня 2020 року
Станом на ранок 5 квітня в Італії зафіксували вже 128 632 випадки захворювання на коронавірус. За цим показником країна є третьою у світі після США та Іспанії.
В Італії нараховується найбільша кількість жертв пандемії коронавірусу. У країні померли вже 15 362 людей.
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З позитивних новин є те, що одужало 20 996 пацієнтів. Вперше за довгий час знизилося число осіб в реанімації.
Крім того, в Італії відчутно зростає кількість грабежів на тлі тривалого карантину в країні. Значна частина людей у південних регіонах країни працювали нелегально, тож під час карантину вони залишилися без роботи.
Також МВС повідомив, що 20 українських медиків відлетіли допомагати італійським лікарям.
Факти про коронавірус в Італії:
- Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні. Від недуги померли вже 74 лікарів. Навіть Китаї не повідомляв про таку кількість інфікованого медперсоналу.
- Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів. Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста.
- В Італії понад 100 хворих на коронавірус українців – 4 українки померли від недуги.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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