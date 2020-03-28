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Коронавірус у Бельгії: кількість хворих за добу зросла майже на 2 тисячі людей

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Пара з саморобними захисними масками у Брюсселі / Getty images

Спалах COVID-19 розгорівся у Бельгії. Лише за минулу добу, 27 березня, у країні інфікувалися 1850 осіб. Наразі у бельгійських лікарнях перебувають 3717 пацієнтів із таким діагнозом. Проте загалом у країні набагато більше хворих.

Про ситуацію інформує урядовий кризовий центр Бельгії. Окрім того, статистику про хворих на COVID-19 людей у Бельгії надає центр Джона Гопкінса.

Коли зафіксували перші випадки У Бельгії – перші хворі на COVID-19

Так, від початку пандемії кількість хворих у Бельгії зросла до 9 134 осіб. Летальних випадків станом на 28 березня вже 353. Наймолодшому із померлих у Бельгії було 30 років, найстаршому – 104.

Увага! Понад 90% жертв коронавірусу у Бельгії складають люди, старші за 65 років.

Де у Бельгії за добу зафіксували найбільше нових випадків COVID-19:

  • У Фландрії 823 (44%),
  • У Валлонії – 875 (47%)
  • У Брюсселі – 134 (7%)

Інформація про місце проживання ще 18 людей відсутня.

Наразі 789 осіб перебувають у важкому стані в реанімації.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Жертви Бельгія Лікування
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