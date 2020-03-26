Коронавірус у США: у Нью-Йорку госпіталізують лише "найважчих", по двоє в одну палату

Спалах коронавірусу у США набирає обертів: там станом на 26 березня відомо про щонайменше 79 785 підтверджених випадків Covid-2019 та 1 124 смертельних випадків. Найгірша ситуація у найбільшому місті США – Нью-Йорку: там вже не вистачає місць у лікарнях. При цьому ушпиталюють лише пацієнтів із найважчими випадками.

У Нью-Йорку ситуація є дуже напруженою, про це в ефірі "Громадського" розповіла Ірина Кіт, яка працює медсестрою у цьому американському місті.

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За її словами, при тому, що США – багата країна, і технологій та всього – достатньо, помалу починає відчуватися нестача.

У Нью-Йорку дуже багато пацієнтів, кожного дня цифри збільшуються. Госпіталізують лише важких пацієнтів, я би сказала дуже важких. Недостатньо місця, недостатньо апаратів штучної вентиляції легенів. Сьогодні мені сказали, що тепер будемо відправляти по 2 пацієнти в одну кімнату. А це – неправильно,

– наголосила Ірина Кіт.

Вона уточнила, що медичного персоналу поки вистачає, але лікарні "не відмовились би" й від більшої кількості.

"Не вистачає масок, апаратів ШВЛ. І через це лікарі, медсестри, вони більш боязно підходять до всього", – додала медсестра.

Увага! За даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 26 березня у Нью-Йорку кількість інфікованих перевищила 20 тисяч, 281 людина померла.

За словами Ірини Кіт, якщо людину не госпіталізують, то результати тестів їй відправляють, аби зайвий раз не контактувати.