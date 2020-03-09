Коронавірус виявлено в усіх країнах Євросоюзу

Два перші випадки захворювання на коронавірус були виявлені на Кіпрі у понеділок, 9 березня. До цього держава була останнім членом Європейського Союзу, якого не зачепила епідемія.

Про підтверджені випадки захворювання на коронавірус в острівній державі повідомляє Cyprus News Agency.

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Захворювання підтвердилося у двох кіпріотів:

чоловіка віком 25 років;

працівника лікарні у Нікосії віком 64 роки.

Міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну розповів, що 25-річний хлопець ще 26 лютого повернувся з Італії. В аеропорту його оглядала медсестра, і з того часу він перебував вдома в самоізоляції.

Кіпр на карті

Коронавірус у Європі: коротко

Випадки захворювання на коронавірус тепер підтвердилися у всіх 27 членах Європейського Союзу. Найбільше епідемія зачепила Італію – там від коронавірусу померли 366 людей. Загальна кількість заражених становить понад 7 тисяч осіб.

Епідемія також вирує у Франції, де померли 19 людей, а заразилися понад тисячу, та в Іспанії – 13 людей померли, майже 700 заразилися. Загалом станом на 9 березня у світі від коронавірусу померли понад 3 тисячі 800 осіб, загальна кількість інфікованих – більш як 110 тисяч людей.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу