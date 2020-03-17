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Лікарняні в Україні: хто може отримати в період карантину

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Лікарняні в Україні: хто може отримати в період карантину / narodna-pravda.ua

Під час карантину в Україні діє особливий порядок видачі лікарняних. Отримати лікарняний може той, хто тимчасово відсторонений від роботи на час карантину, якщо ця робота пов’язана з обслуговуванням. Це за умови, що людина контактувала з інфекційним хворим або сама є носієм вірусу.

Виплати під час звичайного лікарняного в Україні – пояснення від керівниці Фонду соціального страхування Олени Думи:

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  • У разі захворювання самої застрахованої людини, Фонд соцстрахування оплачує листок непрацездатності (лікарняний – 24 канал), з шостого дня і до повного одужання такої особи.
  • У разі захворювання дитини до 14 років, лікарняний отримує один з батьків, що працюють. І Фонд оплачує лікарняний з першого дня до повного одужання, але не більше 14 календарних днів.
  • Якщо хворіє дитина до 14 років і перебуває з одним із батьків на стаціонарі, такий лікарняний теж оплачує Фонд з першого дня захворювання і на весь період перебування у стаціонарі.
  • Коли хворіє один з членів сім’ї, то лікарняний отримує член сім’ї, який працює, а також отримує виплату за лікарняний з Фонду за 3 календарних дні. У деяких випадках – до 7 днів.

Лікарняний під час карантину

"Під час карантину діє особливий порядок видачі листів тимчасової непрацездатності. У такому випадку отримати лікарняний може особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційним хворим або сама є носієм", – розповіла Дума.

  • Вона додала, що Фонд сплачує лікарняний у разі, коли така людина не може бути переведена на іншу роботу за її згодою.
  • Лікарняний видає інфекціоніст або лікуючий лікар згідно з висновком лікаря-епідеміолога.
  • Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами Санепідслужби, допомога по тимчасовій непрацездатності з Фонду надають з першого дня та за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

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  • На час самоізоляції під медичним наглядом і перебування в лікарнях для запобігання поширенню коронавірусу Фонд компенсує 50% заробітку.
  • Так, допомогу за лікарнями можуть отримати застраховані особи на період перебування у спецзакладах охорони здоров’я. А також – ті, хто перебуває на самоізоляції під меднаглядом.


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Автор: Ірина Кошанська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Гроші Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікарня Здоров'я Лікування
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