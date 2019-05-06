Медичні халати можуть бути смертельно небезпечними

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Медичні халати можуть бути смертельно небезпечними
Медичні халати можуть бути смертельно небезпечними / dukesmedicalapplications.com

Вчені з США провели дослідження та встановили, що медичні халати можуть містити велику кількість небезпечних бактерій і збудників хвороб.

Дослідження пацієнтів у 10 академічних лікарнях у Сполучених Штатах виявило, що трохи більш ніж половина піклується про те, що лікарі їх носять, більшість з них вважає за краще традиційний білий халат, пише The New York Times.

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Вчені виявили, що більш як 50% лікарських халатів заражені бактеріями, які викликають у людей складно виліковні захворювання, такі як сепсис і пневмонія

Небезпечними для пацієнтів визнали також стетоскопи, телефони та планшети. На краватках хірургів містилися небезпечні бактерії та мікроорганізми.

Експеримент показав, що практично 45% бактерій збігаються з одягом чи речима лікарів та бактеріями, які містилися у ранах пацієнта.

via GIPHY

Щоб зменшити присутність певних видів бактерій допоможе щоденне прання форми. Половина лікарів не перуть свої халати.

Вчені радять носити форму з коротким рукавом, адже така форма сприяє зменшенню частоти передачі вірусного DNA – це вірус, який призводить до дуже слабкого імунітету.

Для лікарів буде легше утримувати руки та зап’ястя у чистоті, ніж коли у них довгий рукав.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Інфекція
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