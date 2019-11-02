Медицина майбутнього: клініками буде керувати штучний інтелект

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Медицина майбутнього: клініками буде керувати штучний інтелект

Розвиток науки не стоїть на місці і вже скоро на вулицях можуть з'явитися мобільні клініки під управління штучного інтелекту.

Компанія ArtefactGroup нещодавно продемонструвала досить цікаве бачення медичних технологій недалекого майбутнього: самоврядну клініку зі штучним інтелектом.

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У ній поєднуються не тільки інноваційні датчики та сенсори для діагностики стану здоров'я, але й технологія, що лежить в основі безпілотних автомобілів.

Мобільна клініка їздитиме вулицями міста
Мобільна клініка їздитиме вулицями міста

Мобільна клініка буде отримувати дані про здоров'я відвідувача з різних джерел (браслетів, трекерів, розумних ваг, аптечок і навіть розумних туалетів). Всі необхідні додаткові процедури зможуть бути проведені прямо в "пересувному кабінеті": термографія, дослідження дихання і серцевого ритму, дослідження легенів і вимірювання тиску.

Провівши діагностику, система зможе дати висновок про стан здоров'я, записати на консультацію до потрібного фахівця для подальшого обстеження, виписати рецепт і навіть видати необхідні лікарські препарати прямо на місці.

 

Крім цього, в разі серйозних проблем зі здоров'ям мобільна клініка зможе з'єднати пацієнта з черговим лікарем-консультантом або доставити пацієнта до найближчого медичного закладу.

Може здатися, що створення такої мобільної клініки – щось з області фантастики, але насправді велика частина необхідних технологій в тому чи іншому вигляді вже є.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Техно Штучний інтелект Новини Здоров'я Медицина Лікування
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