Міфи про масаж та коли його робити не можна

Про масаж існує багато міфів, які перебільшують його користь. Інколи він навіть може бути шкідливим для вас.

Масаж можна робити не всім людям, а для дітей має бути зовсім інша техніка, розповіла невролог Ольга Шематовська.

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Міфи про масаж

1. Масаж – перший засіб при м'язовому болі в спині та шиї.

Не зовсім так. При гострому больовому синдромі, пов'язаному з м'язовим спазмом, масаж якраз протипоказаний, оскільки після тимчасового розслаблення може наступити більший спазм, зняти який буде ще складніше. Поза гострим періодом, при хронічному болі, масаж можна виконувати.

2. Масаж не можна робити при онкологічних захворюваннях.

Можна. У багатьох європейських і американських клініках масаж включений в обов'язкову програму реабілітації онкологічних пацієнтів, тому що позитивно впливає на емоційний стан.



Масаж підходить не для всіх \ unsplash.com

Виняток – ті випадки, коли первинний осередок або метастази локалізуються в кістках. Тоді цю зону потрібно обходити (можливий перелом). І зрозуміло, масаж повинен бути досить легким, який не зачіпає глибокі тканини.

3. Масаж може робити кожен, цього легко навчитися.

Ні. Сертифікат часом можна отримати дуже швидко, тільки глибоких знань він не дасть. А вони мають бути, в анатомії також. Бажано, щоб людина, якій ви довірили виконувати масаж, мала медичну освіту. Грамотний масажист відмовить людині з остеопорозом і тромбоцитами менше 50, зрозуміє на якій відстані від операційної рани варто зупинитися, буде знати, яку силу прикласти, якщо людина хвора на бічний аміотрофічний склероз.

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