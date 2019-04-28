Міфи про загальний наркоз: чого не варто боятися

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Міфи про загальний наркоз
Міфи про загальний наркоз / medicalnewstoday.com

У майже кожної людини є страх. Боятися перед наркозом – це нормально, запевняє репродуктолог Олександра Пилипенко, ще ж і надто – навколо загального наркозу і досі є низка міфів.

За її словами, медикаментозний сон неминучий навіть при пункції яєчників і гістероскопії. Ці операції нетривалі, але потрібно "поспати" на кілька годин.

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Міф 1. "Я не прокинуся"

Експерт зазначає, що у своїй практиці такого не зустрічала. Через нетривалий час операції великих доз препаратів для наркозу не потрібно.

Ба більше, доза для кожної жінки розраховується окремо, при цьому враховується її зріст і вага, супутні захворювання, вік та інші фактори.

Під час операції лікар оцінює стан пацієнта, спираючись на моніторинг (пульс, тиск, крива ЕКГ, насичення крові киснем). За словами репродуктолога, не прокинутися при повному контролі майже нереально.

Міф. 2 "Я забуду що-небудь, або взагалі все"

Сучасна фармакологія зробила крок далеко вперед, препарати для наркозу не впливають на короткочасну і довготривалу пам'ять.

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Міф. 3 "Я стану грубіянити або нести нісенітницю"

Якщо ви не робите цього постійно, то під час операції теж не станете. І навіть якщо ви вирішите розкрити пароль до сайту Пентагону, то лікар буде занадто зайнятий своєю роботою, і навряд чи встигне вловити секретну інформацію.

Максимум, що ви можете зробити, це "тримати оборону" і при післяопераційній обробці спробувати відштовхнути лікаря ногою. Саме тому ноги фіксують на самому початку операції.

Міф 4. "Мені довго буде занадто погано"

Галюцинації, нудота, блювота – чого тільки не приписують наркозу. Але ці відчуття не завжди проявляються. А якщо і виникають, то зберігаються нетривалий час.

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В середньому через 1-2 години людина вже може йти додому, але якщо вона невпевнена в своїх силах, то може залишатися в палаті стільки, скільки потрібно.

Деякі пацієнтки беруть з собою близького родича чи друга. У цьому є певний сенс, адже керувати автомобілем відразу після операції не рекомендується.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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