На Одещині від коронавірусу помер 60-річний лікар

На жаль, коронавірус в Україні забрав життя ще одного медика. Чоловіку було 60 років і він мав хронічні захворювання.

Відомо, що медика госпіталізували 17 квітня. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у фейсбуці.

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Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, за два дні його життя не вдалося врятувати.

Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика. Чоловік був госпіталізований 17-го квітня в стані середньої тяжкості та з наявними хронічними захворюваннями. Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя,

– написав Куций.

Він також додав, що станом на 19 квітня на Одещині підтвердили 137 випадків захворювання на COVID-19. Очільник Одеської ОДА закликав людей звертатися до лікарів, у разі виявлення перших симптомів хвороби.

Важливо! За останню добу в Україні виявили 343 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, кількість хворих зросла до 5 449 – з них 141 пацієнт помер, ще 347 хворим вдалося одужати.

Що відомо про коронавірус у лікарів?В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію. Загалом в Україні вже 978 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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