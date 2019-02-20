Назвали ідеальний вік для виховання музичних смаків дитини

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Назвали ідеальний вік для виховання музичних смаків дитини
Назвали ідеальний вік для виховання музичних смаків дитини / akspic.com

Британські вчені виявили ідеальний вік для виховання музичних смаків дитини – від 8 до 10 років.

Дослідники з Університету Йорка вивчили дані понад 12 досліджень, загалом вони опитали понад 2 тисячі батьків, пише The Daily Telegraph.

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Результати опитування показали, що найкраще діти прислухалися до порад, поки не досягали віку 10 років. А вже після цього віку діти віддаляються від батьків та піддаються впливу однолітків.

Діти прислухалися до порад батьків щодо музики віком від 8 до 10 років
Діти прислухалися до порад батьків щодо музики віком від 8 до 10 років

Діти старше 10 років позитивно сприймали рекомендації – так вказали лише 10% опитаних.

Дослідники додають, що найчастіше на музичні смаки намагалися вплинути батьки, ніж матері. Але статистика свідчить, що діти більше переймали смаки матерів (38%), ніж смаки батьків (30%).

За словами вчених, знайомство дітей з різними музичними стилями є ключем до виховання у них гарного смаку в майбутньому.

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Теги: Здоров'я дослідження Діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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