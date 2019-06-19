Назвали країни, які найбільше не довіряють вакцинації

Вакцинація є найкращим захистом людини від небезпечних хвороб, до прикладу, кору. Завдяки вакцинам людство позбулося від віспи та є на шляху подолання поліомієліту.

Попри це, у світі продовжують фіксувати спалахи кору, а це означає, що світ робить крок назад у боротьбі з цією хворобою, пише BBC.

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Wellcome Global Monitor опитала людей у 142 країнах світу щодо довіри до науки, науковців та інформації про здоров'я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров'я; ставлення до вакцин.

З твердженням про безпечність вакцин:

79% (вісім з десяти) - певною мірою або повністю погоджуються.

7% – певною мірою або повністю не погоджуються.

14% – ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають.

З твердженням про ефективність вакцин:

84% – повністю або певною мірою погоджуються.

5% – повністю або певною мірою не погоджуються.

12% – ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають.



Епідемія кору, симптоми небезпечної хвороби

Найбільш невпевненими у безпечності та ефективності вакцин – люди з країн з високим рівнем доходів.

До прикладу, у Франції, де зараз фіксуються спалахи кору, кожен третій не погоджується з твердженням, що вакцини є безпечними. Це найвищий відсоток серед усіх країн світу. 19% французів не впевнені в ефективності вакцин, ще 10% не погоджуються з важливістю вакцинації для дітей. У Франції уряд додав ще 8 обов’язкових щеплень, раніше було – три.

Кір – що це? Це інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.



Скільки людей вірить у безпечність вакцин: статистика

У Італії з безпечністю вакцин не погоджуються 24% опитаних жителів. У країні прийняли закон, який забороняє невакцинованим дітям відвідувати заняття. Відтак, щеплення в Італії є обов'язковим.

У штаті Нью-Йорк прийняли закон про заборону можливості відмовитися від щеплень із релігійних міркувань.

У Північній Америці, Південній і Північній Європі з тим, що вакцини безпечні, погоджуються трохи понад 70% респондентів.

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У Західній Європі з безпечністю вакцин не погоджуються 41%, у Східній Європі – 50%.

В Україні, де зареєстрували у 2018 році найбільшу кількість спалаху кору у Європі, з ефективністю вакцин погоджується половина опитаних. У Білорусі цей показник становить 46%, у Молдові – 49%, у Росії – 62%.



Спалахи кору у Європі у 2018 році

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