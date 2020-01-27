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Назвали простий спосіб зменшити ризик серцевого нападу

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Денний сон врятує від серцевого нападу / unsplash.com

Зменшити ризик серцевих захворювань простіше, ніж вважалось раніше. Достатньо спати в день 2 рази на тиждень.

До такого висновку прийшли. швейцарські вчені, результати дослідження опублікували в журналі Heart.

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Як проходило дослідження?

В рамках свого проєкту фахівці з Університетської клініки Лозанни у Швейцарії вивчали, як часто і як довго люди дозволяють собі спати вдень, і як це впливає на ризик серцевого нападу. В цілому у цьому дослідженні взяли участь 3462 здорових осіб віком від 35 до 75 років.

За добровольцями спостерігали протягом п'яти років. Вони були розділені на чотири різні групи: люди, які не сплять вдень, спали вдень один раз на тиждень, що мають два щотижневих денних снів і, нарешті, ті, хто спить вдень п'ять і більше разів на тиждень.

Денний сон допоможе серцю
Денний сон допоможе серцю / narodna-pravda.ua

Результати дослідження 

В результаті дослідники виявили, що люди, які сплять один або два рази на тиждень, мають найменший ризик серцевого нападу.

"Люди, які могли подрімати вдень один або два рази на тиждень, на 48% знизили ризик інсульту, інфаркту або серцевої недостатності. І навпаки, учасники, які спали шість-сім разів на тиждень, мали найбільший ризик серцевого нападу в порівнянні з людьми, які не спали вдень зовсім", – зазначили автори роботи.

Чому один або два випадки денного сну в тиждень знижують ризик серцевих патологій, дослідники визначити не змогли. Однак відзначили, що тривалість сну не має вирішального значення.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Новини Здоров'я Сон Серцево-судинні захворювання
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