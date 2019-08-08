Назвали важливий фактор, який сприяє ожирінню дітей

Тривалий робочий день матерів і батьків підвищує ризик того, що їхні діти дошкільного віку можуть мати надлишкову вагу або страждати ожирінням.

Особливо цей зв'язок проявляється в сім'ях з середнім і високим достатком, зазначає австрійське видання Der Standard.

Читайте також: Як схуднути людям, які схильні до повноти: назвали найефективніші вправи

Вчені з Наукового центру соціальних досліджень в Берліні вивчили дані 2,4 тисячі дітей у віці до 6 років.

Дошкільний вік має вирішальне значення в формуванні ваги дітей.

Експеримент показав, що діти матерів, які працюють 35 годин на тиждень і більше, схильні до підвищеного ризику появи зайвої ваги і ожиріння у порівнянні з дітьми, чиї мами не працюють.

Ризик також підвищується, коли батьки довго працюють (55 годин на тиждень і більше). У цьому випадку навіть короткий робочий день матерів (24-34 години в тиждень) негативно впливає на вагу дітей.

За припущенням експертів, разом зі збільшенням робочого часу падає якість харчування та рівень фізичної активності дітей дошкільного віку. Можливою причиною такого взаємозв'язку можуть бути і порушений ритм сну дітей, батьки яких довго затримуються на роботі, передає видання.

Негативний вплив довгої роботи батьків на вагу дітей було зафіксовано в основному в сім'ях із середнім і високим достатком. У сім'ях з низьким достатком такого взаємозв'язку виявлено не було. Ймовірно, батьки з низьким доходом менше поінформовані про те, який харчування і фізичні вправи впливають на зайву вагу і ожиріння у дітей.

Попри це, відвідування дитячого садка скорочує ймовірність появи у дітей зайвої ваги і ожиріння незалежно від соціальних умов їх життя, оскільки діти в достатній мірі займаються фізичною активністю

Висновок: довгий робочий день батьків підвищує у їхніх дітей ризик появи зайвої ваги і ожиріння в дошкільному віці.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.