Назвали важливий фактор, який сприяє ожирінню дітей

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Назвали важливий фактор, який сприяє ожирінню дітей
Назвали важливий фактор, який сприяє ожирінню дітей / workingmother.com

Тривалий робочий день матерів і батьків підвищує ризик того, що їхні діти дошкільного віку можуть мати надлишкову вагу або страждати ожирінням.

Особливо цей зв'язок проявляється в сім'ях з середнім і високим достатком, зазначає австрійське видання Der Standard.

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Вчені з Наукового центру соціальних досліджень в Берліні вивчили дані 2,4 тисячі дітей у віці до 6 років.

Дошкільний вік має вирішальне значення в формуванні ваги дітей.

Експеримент показав, що діти матерів, які працюють 35 годин на тиждень і більше, схильні до підвищеного ризику появи зайвої ваги і ожиріння у порівнянні з дітьми, чиї мами не працюють.

Ризик також підвищується, коли батьки довго працюють (55 годин на тиждень і більше). У цьому випадку навіть короткий робочий день матерів (24-34 години в тиждень) негативно впливає на вагу дітей.

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За припущенням експертів, разом зі збільшенням робочого часу падає якість харчування та рівень фізичної активності дітей дошкільного віку. Можливою причиною такого взаємозв'язку можуть бути і порушений ритм сну дітей, батьки яких довго затримуються на роботі, передає видання.

Негативний вплив довгої роботи батьків на вагу дітей було зафіксовано в основному в сім'ях із середнім і високим достатком. У сім'ях з низьким достатком такого взаємозв'язку виявлено не було. Ймовірно, батьки з низьким доходом менше поінформовані про те, який харчування і фізичні вправи впливають на зайву вагу і ожиріння у дітей.

Попри це, відвідування дитячого садка скорочує ймовірність появи у дітей зайвої ваги і ожиріння незалежно від соціальних умов їх життя, оскільки діти в достатній мірі займаються фізичною активністю

Висновок: довгий робочий день батьків підвищує у їхніх дітей ризик появи зайвої ваги і ожиріння в дошкільному віці.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Діти Ожиріння
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