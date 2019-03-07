Незаймана жінка змогла народити дитину

30-річна заміжня жінка народила дитину, незважаючи на те, що вона ніколи не займалася сексом. У неї рідкісне захворювання, що викликає спазми піхви при будь-якому дотику.

Мешканка індійського міста Ахмеднагар, штат Махараштра, Реваті Бордавекар дізналася про свою проблему в 22 роки, коли вперше використала тампон. Їй не вдалося його вставити, пише The Sun.

Читайте також: Чому не виходить завагітніти та що з цим робити: поради гінеколога

Пізніше вона дійшла висновку, що у неї вагінізм – патологія, при якій неможливе будь-яке вагінальне проникнення. Саме тому Реваті досі залишається незайманою.



Жінка не могла займатися сексом через хворобу

Але це не завадило жінці завагітніти і народити дівчинку на ім'я Єва. Це стало можливим завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Незважаючи на хворобу, жінка вирішила обійтися без кесаревого розтину. Після пологів Реваті сподівається, що зможе займатися повноцінним сексом.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.