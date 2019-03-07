Незаймана жінка змогла народити дитину

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Незаймана жінка народила дитина
Незаймана жінка народила дитина / thesun.co.uk

30-річна заміжня жінка народила дитину, незважаючи на те, що вона ніколи не займалася сексом. У неї рідкісне захворювання, що викликає спазми піхви при будь-якому дотику.

Мешканка індійського міста Ахмеднагар, штат Махараштра, Реваті Бордавекар дізналася про свою проблему в 22 роки, коли вперше використала тампон. Їй не вдалося його вставити, пише The Sun. 

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Пізніше вона дійшла висновку, що у неї вагінізм – патологія, при якій неможливе будь-яке вагінальне проникнення. Саме тому Реваті досі залишається незайманою.

незаймана жінка
Жінка не могла займатися сексом через хворобу 

Але це не завадило жінці завагітніти і народити дівчинку на ім'я Єва. Це стало можливим завдяки екстракорпоральному заплідненню.

Незважаючи на хворобу, жінка вирішила обійтися без кесаревого розтину. Після пологів Реваті сподівається, що зможе займатися  повноцінним сексом.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Новини Здоров'я Медицина Вагітність і пологи Секс
Джерело: 24 Канал
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