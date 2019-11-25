Незвичний спосіб підняти самооцінку від вчених

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Як підняти самооцінку / fvn.no

Існує чимало способів підняти свою самооцінку. Адже вважають, що життєвий успіх багато в чому залежить від самооцінки людини.

Вчені з Університету штату Флорида говорять, що для того аби підняти собі самооцінку, треба перестати часто дивитися на себе в дзеркало.

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Суть експерименту

Для експерименту вони запросили дівчат, які були недостатньо впевненні в собі й турбувалися щодо своєї зовнішності.

Вчені дали їм інструкції, які передбачали звичку рідше дивитися на себе в дзеркало. Також в експерименті брала участь контрольна група, яка не отримала подібних вказівок.

Дослідники провели тести після двох тижнів експерименту і вияснили, що дівчата, які рідше дивилися в дзеркало, аби перевірити як вони виглядають, відчували себе впевненішими у порівнянні з учасницями контрольної групи.

Результати свідчать про те, що самооцінку можна коректувати, змінюючи поведінку.

Чому важливо мати хорошу самооцінку

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Низька самооцінка значно ускладнює життя

Люди з заниженою самооцінкою применшують свою значущість і здібності. 

Власні досягнення вони пояснюють волею випадку, допомогою іншої людини, удачею, і лише в останню чергу – своїми зусиллями. На компліменти на свою адресу такі люди реагують недовірою або навіть агресивним неприйняттям.

Людина з низькою самооцінкою завжди сумнівається в собі, тому також має проблеми із самореалізацією. Обирає хибні цілі, значно нижче її реальних можливостей. 

Розчарування і погані думки можуть зрештою призвести до великих проблем, таких як депресія. Ось чому так важливо з’ясувати причини проблем з самооцінкою.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
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