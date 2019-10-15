Нові європейські рекомендації, щоб уникнути атеросклерозу

Атеросклероз є основною причиною смертності від інсультів та інфарктів.

Лікарка-кардіолог Віра Горбачова повідомила нові тези від Brand new Європейських рекомендацій щодо атеросклерозу.

Читайте також: 7 способів, як уникнути смертельної хвороби судин

Чому атеросклероз – це небезпечно

Атеросклероз є основною причиною смертності від інсультів та інфарктів. Факторів, що провокують розвиток атеросклерозу може бути багато. Серед них – хронічне запалення судин, спадкові дефекти артерій, руйнування судин вільними радикалами, гормональні та вікові зміни, інфекції, зокрема, хламідії та цитомегаловірус.

Атеросклероз – що це? Це хронічне захворювання, при якому на стінках судин відкладається холестерин, а також інші жири у вигляді бляшок і нальотів.

Атеросклероз проявляється у звужені судини – більше, ніж 2/3 її внутрішнього діаметра.

При звуженні серцевих артерій, серцевий м'яз отримує менше крові, а відтак – менше кисню.

При фізичних чи емоційних навантаженнях потреба у кисні збільшується, але через те, що серце його не отримує належним чином, людина відчуває біль. Такий стан звуть ішемією.



Не допускайте кисневого голодування серця

Рекомендації для запобігання атеросклерозу

Визначити Ліпопротеїни (а) варто, як мінімум, один раз в житті. Це допоможе дізнатися наскільки високі спадкові Ліпопротеїни (а), які зазначають ще як Lp (а), відповідно, вони є показником ризиків атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Виключити тютюн в будь-якому вигляді.

Здорове харчування з виключенням насичених жирів і опорою на цільнозернові, овочі, фрукти та рибу.

Помірні фізичні навантаження 3-7 годин на тиждень або 30-60 хв кожного дня.



Щоб зберегти серце здоровим, будьте активними

Індекс маси тіла повинен бути на рівні 20-25, окружність талії 94 см у чоловіків і 80 см у жінок.

Артеріальний тиск – 145/90.

Для запобігання розвитку прогресу ішемічної хвороби серця:

Пацієнтам групи дуже високого ризику, для первинної та вторинної профілактики варто знизити ЛПНЩ на 50% від початкового рівня, цільовим має бути рівень – 1,4 ммоль/л.

ЛПНЩ – що це? Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) — один з класів ліпопротеїнів плазми крові. ЛПНЩ є однією з основних транспортних форм холестерину у крові. В немедичній літературі холестерин ЛПНЩ часто називають "поганим холестерином" через його провідну роль в процесі розвитку атеросклерозу.

Пацієнтам групи високого ризику: ЛПНЩ – 1,8 ммоль/л. Пацієнтам помірного ризику – 2,6 ммоль/л. Групи низького ризику – 3,0 ммоль/л.

Чим більше вдається знизити рівень ЛПНЩ, тим помітніше зниження серцево-судинних ризиків.

Немає рівня ЛПНЩ, нижче якого, спостерігатиметься шкода.