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Очільник МОЗ Ємець назвав людей старше 65 років "трупами"

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Ілля Ємець / МОЗ

Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець закликав витрачати гроші на живих, а не "мертвих" людей, такими він вважає пенсіонерів. За його словами, середня тривалість життя українців 65 років, а відтак на них не слід виділяти фінансування.

Цинічне висловлювання Ємець озвучив в ефірі одного з телеканалів.

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Міністр знову нагадав про вікову групу ризику та середньої тривалості життя українців та порадив фінансистам підрахувати, скільки потрібно виділити грошей "на ще живих людей, а не на трупи".

 
Ілля Ємець
“Я закликаю не тільки державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести – і експрес, і серологічні – були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки у нас людей старші за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років”.

"Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які у нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи", – додав міністр.

 

Раніше Ємця вже звинуватили у надмірній цинічності щодо літніх людей. Він сказав, що від коронавірусу помруть "усі пенсіонери".

Між іншим, цей вірус дітей не дивує, а зараз помруть всі пенсіонери,
– заявив тоді Ємець.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування Медицина Ілля Ємець Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я
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