Основні правила БДСМ-сексу: як не покалічити партнера

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Правила БДСМ
Правила БДСМ / pixabay.com

БДСМ у всіх асоціюється з жорстокістю. Але шанувальники такого сексу вам заперечать, тому що у них є кодекс етичних правил БДР (безпека, добровільність, розумність).

У БДСМ мова йде не про фізичне насилля, а про психологічне домінування, про гру в передачу влади та контролю.

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Основні правила БДСМ

Ніколи та ні за яких обставин не діставайте в ліжку наручники, якщо не обговорювали з партнером цю тему. Про БDSМ потрібно говорити заздалегідь. Обидвоє одразу позначте кордони й тільки тоді вже дійте.

А тепер конкретно про те, що робити, коли ви вже залишилися удвох з тріпотливими серцями та свіженькими девайсами: ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 

via GIPHY

Зв'язування. Ігрові наручники, міцна мотузка або ремені допоможуть зв'язати руки одного з партнерів до стовпчиків в кутах ліжка. Але не робіть цього всупереч бажанням партнера.

Ляскання. Ніяких покарань, це дієвий елемент збудження. Наприклад, в Америці кожен четвертий американець мріє, щоб його відляскали під час сексу. Тільки не захоплюйся – синці нікому не потрібні. ⠀

Стоп-слово. Важливий елемент гри. Комусь, щось не подобається – процес потрібно зупинити. Слово "ні" не підійде. Підберіть нейтральне, наприклад, "персик".

Рольові ігри. Саме ті самі, з переодяганням. Включіть фантазію на повну.

Обов'язково після оновленого сексу обговоріть з партнером що сподобалося, а що ні.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Секс
Джерело: Здоров'я 24
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