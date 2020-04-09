Поки не винайдуть вакцини проти коронавірусу, карантин триватиме, – дослідження

Державам доведеться стежити за новими випадками зараження й запроваджувати нові карантинні обмеження до тих пір, поки не з'явиться вакцина проти COVID-19.

Про це пише The Guardian з посиланням на нове дослідження китайських фахівців.

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Які дії Китаю у боротьбі з COVID-19

Пекін взяв під жорсткий контроль щоденне життя своїх громадян. Це дозволило покінчити з першою хвилею COVID-19, – визнали вчені з Гонконгу.

Втім загроза другої хвилі захворювання цілком реальна.

Хоч ці заходи контролю, вочевидь, скоротили кількість випадків зараження до дуже низького рівня, без колективного імунітету проти COVID-19 поширення запросто може знову посилитися. Тому що бізнес, заводи й школи поступово відновлюють роботу,

– зазначив професор Джозеф Т. Ву з Університету Гонконгу.



Наразі Китай послабив карантин, відкрили місто Ухань – епіцентр спалаху / Фото Unsplash

Необхідний баланс

Китай зміг зменшити так зване репродуктивне число вірусу – йдеться про показник, який вказує, скільки людей одна хвора на COVID-19 людина може заразити.

Раніше ця цифра у Китаї сягала 2 – 3, тепер вона менше одиниці. Але вчені застерегли, що в разі відновлення нормального темпу життя й надто швидкого зняття всіх обмежень, репродуктивне число знову зросте.

Пошук балансу між відновленням економічної активності й збереження репродуктивного числа нижче одиниці – це найкраща стратегія до того часу, поки ефективна вакцина не стане широко доступною,

– заявиви Ву.

Автори у висновку зазначили, що якщо заходи контролю й ослабляти, то лише поступово. Якщо допустити стрибок рівня зараження, це принесе "вищі втрати для здоров'я й економіки", навіть якщо жорсткі обмеження знову повернути назад для зупинки спалаху.

Коронавірус у світі: коротко про головне

Коронавірус виявили у 184 країнах світу.

Кількість інфікованих у всьому світі – 1 мільйон 490 тисяч людей, померли від COVID-19 майже 89 тисяч хворих, одужали – понад 332 тисячі.

США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом – зафіксували 432 тисячі випадків COVID-19.

Після США найвищий показник інфікування коронавірусом в Іспанії – понад 148 тисяч хворих.

Найбільша кількість летальних випадків в Італії – понад 17 тисяч.

В більшості країн, де зафіксовані спалахи ввели карантинні обмеження.

Вакцини і ліків немає наразі. Дослідження й розробки розпочали кілька десятків наукових груп.

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