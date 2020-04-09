Поки не винайдуть вакцини проти коронавірусу, карантин триватиме, – дослідження
Державам доведеться стежити за новими випадками зараження й запроваджувати нові карантинні обмеження до тих пір, поки не з'явиться вакцина проти COVID-19.
Про це пише The Guardian з посиланням на нове дослідження китайських фахівців.
Читайте також: Респіратор чи маска: що захистить краще
Які дії Китаю у боротьбі з COVID-19
Пекін взяв під жорсткий контроль щоденне життя своїх громадян. Це дозволило покінчити з першою хвилею COVID-19, – визнали вчені з Гонконгу.
Втім загроза другої хвилі захворювання цілком реальна.
Хоч ці заходи контролю, вочевидь, скоротили кількість випадків зараження до дуже низького рівня, без колективного імунітету проти COVID-19 поширення запросто може знову посилитися. Тому що бізнес, заводи й школи поступово відновлюють роботу,
– зазначив професор Джозеф Т. Ву з Університету Гонконгу.
Наразі Китай послабив карантин, відкрили місто Ухань – епіцентр спалаху / Фото Unsplash
Необхідний баланс
Китай зміг зменшити так зване репродуктивне число вірусу – йдеться про показник, який вказує, скільки людей одна хвора на COVID-19 людина може заразити.
Раніше ця цифра у Китаї сягала 2 – 3, тепер вона менше одиниці. Але вчені застерегли, що в разі відновлення нормального темпу життя й надто швидкого зняття всіх обмежень, репродуктивне число знову зросте.
Пошук балансу між відновленням економічної активності й збереження репродуктивного числа нижче одиниці – це найкраща стратегія до того часу, поки ефективна вакцина не стане широко доступною,
– заявиви Ву.
Автори у висновку зазначили, що якщо заходи контролю й ослабляти, то лише поступово. Якщо допустити стрибок рівня зараження, це принесе "вищі втрати для здоров'я й економіки", навіть якщо жорсткі обмеження знову повернути назад для зупинки спалаху.
Коронавірус у світі: коротко про головне
- Коронавірус виявили у 184 країнах світу.
- Кількість інфікованих у всьому світі – 1 мільйон 490 тисяч людей, померли від COVID-19 майже 89 тисяч хворих, одужали – понад 332 тисячі.
- США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом – зафіксували 432 тисячі випадків COVID-19.
- Після США найвищий показник інфікування коронавірусом в Іспанії – понад 148 тисяч хворих.
- Найбільша кількість летальних випадків в Італії – понад 17 тисяч.
- В більшості країн, де зафіксовані спалахи ввели карантинні обмеження.
- Вакцини і ліків немає наразі. Дослідження й розробки розпочали кілька десятків наукових груп.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус на Львівщині: медики підтвердили третю смерть від COVID-19сьогодні , 09:29
-
Розвідка США попереджала Білий дім про пандемію коронавірусу ще в листопаді, – ЗМІсьогодні , 10:52
-
Коронавірус в Італії: за добу одужала рекордна кількість людейсьогодні , 08:03
-
У Рівному помер 45-річний лікар, у якого підозрювали коронавіруссьогодні , 11:59
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 335 людейсьогодні , 12:11
-
Як пройти тестування на коронавірус, якщо лікар відмовляється ставити підозру: рекомендації МОЗсьогодні , 10:28