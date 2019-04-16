При похміллі і не тільки: коли сорбенти не допоможуть

Перед застіллям та святами ми намагаємося зменшити негативний вплив алкоголю та їжі на наступний ранок. Тому завбачливо купуємо сорбенти, які, здавалося, допоможуть у цьому.

Лікар Марія Євдокимова зазначає, що люди сорбентами намагаються лікувати все від похмілля до алергії.

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1. Сорбенти та похмілля

Алкоголь дуже швидко всмоктується в кров зі шлунково-кишкового тракту, тому використання сорбентів є марним як при похміллі, так і при вживанні алкоголю.

2. Сорбенти і алергія

Алергічні захворювання – це не скупчення алергенів в кишківнику, і не скупчення їх в крові. Це реакція організму у відповідь на алерген, частіше шляхом підвищення IgE (хоча може бути і без цього), що і викликає надалі всі симптоми, пов'язані з алергією. Є й багато інших механізмів, але жоден з них не пов'язаний з міфічним скупченням алергенів, які "треба виводити".

3. Сорбенти при отруєнні

Протягом години після прийому отруйної речовини сорбенти (рекомендовано – активоване вугілля) показані!

Виняток – не можна використовувати сорбенти при отруєнні

• важкими металами (залізо, цинк, кадмій, ртуть, миш'як, свинець);

• алкоголем;

• неорганічними речовинами (натрій, калій, літій, кальцій, магній, фтор, йод), кислотами і лугами.

Фактично тільки харчове отруєння є показанням вживання сорбентів. Можливе використання при лікарському отруєнні, але далеко не всі ліки можуть виводитися під впливом вугілля.

Лікар зазначає, що сорбенти, що мають в складі сорбіт, не рекомендуються в дитячому віці, бо можуть призводити до порушення електролітного балансу!

4. Сорбенти й профілактика інтоксикації

У цьому немає потреби, лише якщо ви щодня отруюєтеся їжею. А сорбенти будуть приводити до закрепів та інших неприємних побічних ефектів. Точно так само марно застосовувати їх і для "чистки організму". Вони так не працюють! Сорбенти діють лише в кишківнику і нікуди більше не всмоктуються! Сорбенти не очищують кров та печінку.

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