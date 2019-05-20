Прорив у медицині: суперклей здатний склеювати серце та судини за 20 секунд

Миттєво заклеювати будь пошкоджені судини і навіть порізи на серці можна, це довели вчені з США та Китаю.

Вони створили особливий гелевий склад, який майже відразу зупиняє кровотечу, пише журнал Nature Communications.

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Жодна інша методика, застосована сьогодні в клінічній практиці, не здатна настільки швидко та ефективно зупиняти кровотечі в ще б'ється серце. Коли ми заклеїли серце свиней і препарували їх через два тижні, ми не знайшли ніяких "витоків" гелю і слідів серйозних запалень

Зшивання рани хірургічними нитками – справа нешвидка. А суперклей – зручний і надійний засіб для з'єднання країв ран – токсичний і крихкий.

Вчені створили свій гель, який складається з двох типів волокон – білків-колагену і вуглеводів–глікозаміноглікани, а також великої кількості води.

Після опромінення ультрафіолетом клей перетворюється на полімерні нитки. Він здатний витримувати в сотні разів вищий тиск, ніж звичайний суперклей.

Перші дослідження показали, що гель дуже добре взаємодіє з поверхнею серцевого м'яза, закріплюється на ній всього за 20 секунд після початку опромінення. Він не втрачає в міцності протягом декількох тижнів, а за цей час серцевий м’яз поступово заростає новими клітинами.

Цей матеріал, за словами дослідників, абсолютно безпечний для організму людини. До того ж, його можна застосовувати не тільки для лагодження серця, артерій і кровоносних судин, а й будь-яких інших ран.

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