Прорив у медицині: суперклей здатний склеювати серце та судини за 20 секунд

408 Читать новость на русском
Суперклей здатний склеювати серце та судини за 20 секунд
Суперклей здатний склеювати серце та судини за 20 секунд / Фото з вільних джерел

Миттєво заклеювати будь пошкоджені судини і навіть порізи на серці можна, це довели вчені з США та Китаю.

Вони створили особливий гелевий склад, який майже відразу зупиняє кровотечу, пише журнал Nature Communications.

Читайте також: Виявили смертельну собачу хворобу, яка передається людині

Жодна інша методика, застосована сьогодні в клінічній практиці, не здатна настільки швидко та ефективно зупиняти кровотечі в ще б'ється серце. Коли ми заклеїли серце свиней і препарували їх через два тижні, ми не знайшли ніяких "витоків" гелю і слідів серйозних запалень

Зшивання рани хірургічними нитками – справа нешвидка. А суперклей – зручний і надійний засіб для з'єднання країв ран – токсичний і крихкий.

Вчені створили свій гель, який складається з двох типів волокон – білків-колагену і вуглеводів–глікозаміноглікани, а також великої кількості води.

Після опромінення ультрафіолетом клей перетворюється на полімерні нитки. Він здатний витримувати в сотні разів вищий тиск, ніж звичайний суперклей.

Перші дослідження показали, що гель дуже добре взаємодіє з поверхнею серцевого м'яза, закріплюється на ній всього за 20 секунд після початку опромінення. Він не втрачає в міцності протягом декількох тижнів, а за цей час серцевий м’яз поступово заростає новими клітинами.

Цей матеріал, за словами дослідників, абсолютно безпечний для організму людини. До того ж, його можна застосовувати не тільки для лагодження серця, артерій і кровоносних судин, а й будь-яких інших ран.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради
сьогодні
10022
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 3065
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 4896
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 766
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3479
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6606
Новини
Більше новин
Залиште відгук