Психічні розлади виявили у крові новонароджених

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Маркери крові прогнозують психічний стан дітей / wikipedia.org

Нове дослідження аналізу крові немовлят дозволяє спрогнозувати їх психічний стан в п'ятирічному віці. Це унікальна можливість для ранньої профілактики цілого ряду розладів.

Вчені зі Стенфордського університету проаналізували зразки крові 1369 новонароджених, після чого порівняли отримані дані з їх психологічним станом в п'ятирічному віці.

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Зокрема, в аналіз включили такі показники, як успішність міжособистісних відносин і здатність керувати емоціями.

Суть дослідження

Результати свідчать, що у дітей, які у віці п'яти років демонстрували оптимальні психологічні показники, в дитинстві був підвищений вміст ліпопротеїнів високої щільності, а концентрація ліпопротеїнів дуже низької щільності, і навпаки концентрація тригліцеридів – нижче середнього рівня.


Завдяки аналізу крові можна виявити психічні розлади

Водночас, підвищена концентрація тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької щільності вказували на ризик психологічних проблем через п'ять років.

Виявлений зв'язок не враховував національності, економічного становища і стану здоров'я дітей та їх батьків.

Підвищена концентрація тригліцеридів і певних ліпопротеїнів може бути як маркером психічних проблем, так і їх першопричиною,
– зазначають автори дослідження.

Можливо, підвищені рівні ліпопротеїнів дуже низької щільності порушують роботу імунної системи, що призводить до хронічного запалення. Воно, у свою чергу, негативно впливає на розвиток мозку.

Якщо це припущення вірне, то запобігти психологічним проблемам можна ще у дитинстві. Це дозволить суттєво скоротити ризик депресії та інших розладів.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування Депресія
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