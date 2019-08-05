ПЦУ висловилась на підтримку вакцинації

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Церква підтримує вакцинацію
Церква підтримує вакцинацію

Голова Православної церкви України Епіфаній заявив, що церква підтримуватиме заходи з імунізації дорослих від дифтерії, правця та кору.

Про підтримку вакцинації Предстоятель заявив на спільній зустрічі керівників Центру громадського здоров'я МОЗ України та ПЦУ, на якій обговорювалися умови співпраці щодо запобігання поширенню захворюваності та продовження інформування населення про важливість вакцинації.

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У Міністерстві зазначають, що підтримка церкви дуже важлива, адже в Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця. 

 
Дифтерія – що це?

Гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

Вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих – ще нижчий. Ба більше, чимало дорослих не знають, що робити ревакцинацію (повторну вакцинацію) треба кожних 10 років.

ПЦУ підтримує вакцинацію
ПЦУ підтримує вакцинацію

 
Правець – що це?

Це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

"Вакцинація – єдиний спосіб захиститися від інфекції. МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень у дітей та дорослих і якомога швидше вакцинуватися. Це безоплатно як для дітей, так і для дорослих. Зверніться до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, з яким підписали декларацію", – повідомили в установі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Вакцина Профілактика захворювань Релігія
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