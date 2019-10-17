Раімов залишить посаду радника Скалецької

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Роімов йде з МОЗ
Роімов йде з МОЗ / NewsOne

Дмитро Раімов йде з посади радника з комунікацій міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

Про це він сам написав у Facebook. Його команда закінчить роботу в кінці жовтня. 

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"В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта та багато іншого будуть робити вже інші", – написав він.

Раімов задоволений своєю роботою у МОЗ
Раімов задоволений своєю роботою у МОЗ

Також Раімов хвалебно висловився про результати своєї роботи. Однак Михайло Радуцький, радник президента Володимира Зеленського з медичних питань і голова парламентського комітету з питань здоров’я нації в інтерв’ю "Українській правді" розповідав, що, на його думку, з комунікаціями в міністерстві не все гаразд:

"Мало того, що Раімов зараз мене чує, я вважаю, що комунікативно нинішня команда теж вже програє і я це бачу".

Дмитро Раімов неодноразово коментував ситуацію в міністерстві, хоча не є посадовою особою і ніякої відповідальності за свої слова не несе.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька
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