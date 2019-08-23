Супрун сказала, що хоче змінити для ветеранів війни

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що нині в Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над питаннями психологічної та фізичної реабілітації ветеранів війни.

У коментарі 24 каналу Супрун пояснила, що хоче створити центри, де будуть серйозно займатися питанням психологічної допомоги. Зокрема планують проводити навчання для людей, які хочуть допомагати іншим.

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"Хочемо, щоб колишня лікарня "Лісова поляна" стала центром для лікування посттравматичного синдрому (ПТСР). А також навчальним центром для психологів інших центрів, які можуть надавати таку допомогу. Щоб було навчання, щоб було зрозуміло, як діагностувати та лікувати цю проблему", – розповіла очільниця МОЗ.

ПТСР – що це? Це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть життя.

За її словами, серед головних завдань є те, аби постраждалі отримували фізичну допомогу не їдучи в один конкретний шпиталь, а щоб у кожній лікарні були спеціальні відділення для реабілітації.

Щодо фізичної реабілітації, то ми б дуже хотіли, аби всі не їхали в один центр. А щоб у кожному великому місті країни або в кожному обласному центрі при великій лікарні було окреме відділення, де ветерани могли б отримувати реабілітацію,

– зазначила Супрун.

Вона додала, що МОЗ хоче допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя та нормально функціонування.

Дивіться повне відео коментаря Уляни Супрун щодо системи реабілітації ветеранів: