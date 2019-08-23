Супрун сказала, що хоче змінити для ветеранів війни

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Уляна Супрун
Уляна Супрун / 24 канал

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що нині в Міністерстві охорони здоров'я активно працюють над питаннями психологічної та фізичної реабілітації ветеранів війни.

У коментарі 24 каналу Супрун пояснила, що хоче створити центри, де будуть серйозно займатися питанням психологічної допомоги. Зокрема планують проводити навчання для людей, які хочуть допомагати іншим. 

Варте уваги! Супрун пояснила як боротися з посттравматичним синдромом

"Хочемо, щоб колишня лікарня "Лісова поляна" стала центром для лікування посттравматичного синдрому (ПТСР). А також навчальним центром для психологів інших центрів, які можуть надавати таку допомогу. Щоб було навчання, щоб було зрозуміло, як діагностувати та лікувати цю проблему", – розповіла очільниця МОЗ.

 
ПТСР – що це?
Це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Близько 8% чоловіків та 20% жінок, що пережили травматичні події, мають ПТСР. Якщо нічого не робити, це може закінчитися руйнацією стосунків, роботи, здоров’я чи навіть життя.

За її словами, серед головних завдань є те, аби постраждалі отримували фізичну допомогу не їдучи в один конкретний шпиталь, а щоб у кожній лікарні були спеціальні відділення для реабілітації. 

Щодо фізичної реабілітації, то ми б дуже хотіли, аби всі не їхали в один центр. А щоб у кожному великому місті країни або в кожному обласному центрі при великій лікарні було окреме відділення, де ветерани могли б отримувати реабілітацію,
– зазначила Супрун.

Вона додала, що МОЗ хоче допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя та нормально функціонування.

Дивіться повне відео коментаря Уляни Супрун щодо системи реабілітації ветеранів:

 

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Здоров'я Новини Здоров'я Уляна Супрун Психологія Міністерство у справах ветеранів Лікування
Джерело: 24 канал
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