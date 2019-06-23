Ризик інсульту збільшується вдвічі: вчені розповіли, за яких умов

Протягом години після вживання будь-якого алкогольного напою у людини вдвічі підвищується ризик розвитку інсульту. До такого шокуючого висновку прийшли вчені з Гарвардської медичної школи.

Учні проаналізували анамнези 390 пацієнтів, які перенесли інсульт, йдеться на сайті школи.

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За їх словами, для підвищення такого ризику досить вживання навіть однієї порції спиртного.

Однак після прийняття алкоголю ризик розвитку інсульту відразу різко зростав: протягом першої години після випивки ризик інсульту збільшувався у 2,3 раза. Протягом другої години цей ризик залишався підвищеним – в 1,6 раза.

За словами фахівців, навіть через добу після вживання алкоголю ризик інсульту все одно залишався підвищеним у порівнянні з періодами, коли люди не пили протягом тривалого часу.

Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з підвищенням в'язкості крові, яка спостерігається практично відразу після надходження алкоголю в організм. Це може привести до утворення тромбів і закупорки судин мозку.

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