Розробили "розумний туалет", який попереджує про хвороби серця
Щороку реєструють мільйон нових випадків застійної серцевої недостатності. Дослідники з США створили туалет, який здатний попередити людину про ймовірний інфаркт чи інші хвороби серця.
Вчені з Рочестерського технологічного інституту зазначають: на сидіннях пристрою є спеціальні датчики, пише Slash Gear.
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Вони проводять ранню діагностику серцевої недостатності, високого кров'яного тиску і прискореного серцевого ритму
• слабкість, втомлюваність,
• набряк гомілок
• тахікардія,
• тахіпное,
• хрипи в легенях,
• плевральний випіт,
• підвищення тиск у яремних венах,
• периферичні набряки,
• серцеві шуми.
Сидіння унітазу відстежує низку біометричних показників, які вказують на погіршення стану, включаючи артеріальний тиск і оксигенації, кількість крові, що перекачується серцем за одне серцебиття, частоту серцевих скорочень і вагу пацієнта.
"Розумний туалет", які попереджує про хвороби серця
Особливо ця розробка буде корисна для пацієнтів, яких виписали з лікарні додому після серцевого нападу.
Дані, зібрані розумним сидінням, аналізуються за допомогою алгоритму. Останній виявляє ознаки погіршення стану і попереджує кардіолога про стан пацієнта. Потім лікар зможе визначити, чи потрібно пацієнтові їхати в лікарню. Це допоможе заощадити гроші галузі охорони здоров'я, запобігши непотрібній повторній госпіталізації.
Пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів ( більш як 53 тисяч гривень).
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