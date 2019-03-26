Розробили "розумний туалет", який попереджує про хвороби серця

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Розробили "розумний туалет", які попереджує про хвороби серця
Розробили "розумний туалет", які попереджує про хвороби серця / Фото з вільних джерел

Щороку реєструють мільйон нових випадків застійної серцевої недостатності. Дослідники з США створили туалет, який здатний попередити людину про ймовірний інфаркт чи інші хвороби серця.

Вчені з Рочестерського технологічного інституту зазначають: на сидіннях пристрою є спеціальні датчики, пише Slash Gear.

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Вони проводять ранню діагностику серцевої недостатності, високого кров'яного тиску і прискореного серцевого ритму

 
Серцева недостатність – що це?
Це клінічний синдром, під час якого у пацієнтів спостерігаються такі ознаки:
 
• задишка у спокої або при фізичному навантаженні,
• слабкість, втомлюваність,
• набряк гомілок
• тахікардія,
• тахіпное,
• хрипи в легенях,
• плевральний випіт,
• підвищення тиск у яремних венах,
• периферичні набряки,
• серцеві шуми.

Сидіння унітазу відстежує низку біометричних показників, які вказують на погіршення стану, включаючи артеріальний тиск і оксигенації, кількість крові, що перекачується серцем за одне серцебиття, частоту серцевих скорочень і вагу пацієнта.


"Розумний туалет", які попереджує про хвороби серця

Особливо ця розробка буде корисна для пацієнтів, яких виписали з лікарні додому після серцевого нападу.

Дані, зібрані розумним сидінням, аналізуються за допомогою алгоритму. Останній виявляє ознаки погіршення стану і попереджує кардіолога про стан пацієнта. Потім лікар зможе визначити, чи потрібно пацієнтові їхати в лікарню. Це допоможе заощадити гроші галузі охорони здоров'я, запобігши непотрібній повторній госпіталізації.

Пристрій коштує 1500 фунтів стерлінгів ( більш як 53 тисяч гривень).

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Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання Штучний інтелект
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