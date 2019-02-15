10-летний мальчик умер после того, как выпил неизвестное вещество

В селе Боржавское, что на Виноградовщине Закарпатской области умер 10-летний мальчик после того, как выпил неизвестную жидкость.

Информация о смерти поступила на линию "102" в четверг, 12 февраля, сообщает полиция области.

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Родители мальчика находились дома. После того, как ребенок выпил жидкость, ему стало плохо. Родители вызвали скорую помощь.

Ребенок умер по дороге в больницу в карете "скорой".

На Закарпатье умер 10-летний мальчик в карете скорой помощи

Тело мальчика осматривают эксперты для установления точной причины смерти.

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