10-летний мальчик умер после того, как выпил неизвестное вещество
В селе Боржавское, что на Виноградовщине Закарпатской области умер 10-летний мальчик после того, как выпил неизвестную жидкость.
Информация о смерти поступила на линию "102" в четверг, 12 февраля, сообщает полиция области.
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Родители мальчика находились дома. После того, как ребенок выпил жидкость, ему стало плохо. Родители вызвали скорую помощь.
Ребенок умер по дороге в больницу в карете "скорой".
На Закарпатье умер 10-летний мальчик в карете скорой помощи
Тело мальчика осматривают эксперты для установления точной причины смерти.
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Источник: 24 Канал
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